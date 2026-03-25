Snow Manの阿部亮平がInstagramで、ふわふわ衣装で撮影したコマ撮り風動画を投稿した。

【動画＆写真】阿部亮平が春ルックでくるくる回るコマ撮り風動画／「BANG!!」MV公開予告ショット

■ダブルピースや片脚上げポーズなど一瞬一瞬に注目

阿部は「ある寒い日のスタンバイ中」と添えて動画を公開。

おさげ付きニット帽を被り、トップスはグレー×イエローのモヘアニット姿。ワイドな水色デニムにレモンイエローのハーフパンツをレイヤードした衣装の上にベンチコートを羽織った阿部は、大きく両手を開いて、スタジオのような建物の屋外に登場。

そこからはダブルピースしたり、片脚を上げたりしながら、キュートなポーズを連発。それらの写真がコマ撮り動画風に進んでいく。

ベンチコートを翻し、両手を広げながらくるっと回る動作はキュート。おさげの躍動感にも注目だ。

ひとつひとつの写真の表情＆動きが見逃せない動画に、コメント欄には「かわいすぎる」の声が殺到。「阿部ちゃん妖精みたい」「お顔が小さくてスタイル抜群」「ふわふわ衣装もお似合い」「理系男子は編集が上手なのかな」などといったファンの声が続々と届いている。

なお阿部のコーディネートは、Snow Man公式Xで、新曲「BANG!!」のMV公開を予告する投稿に添えられているメンバー全員ショットで着ている衣装と同じ。MVは3月25日21時にYouTubeで公開されるので、こちらも楽しみにしていたい。

■「ある寒い日のスタンバイ中」（阿部）

■Snow Man「BANG!!」MV公開日時の予告