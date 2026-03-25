女優・歌手の中山美穂さんが54歳で亡くなってから約1年3カ月。彼女のオフィシャルサイトが3月末で閉鎖されることが発表され、ファンの間であらためて寂しさが広がっている。

「中山さんが亡くなったのは2024年12月6日。自宅での入浴中の、不慮の事故が原因とされています。この日は、大阪でクリスマスライブを開催する予定でした。突然の訃報に、会場に詰めかけたファンが立ち尽くしたと報じられました」（芸能担当記者）

「ミポリン」の愛称で、1980年代のアイドル黄金期を駆け抜け、女優としても数々の作品で存在感を発揮してきた中山さん。その軌跡をたどる場でもあった公式サイトが、幕を下ろすことになった。

「3月23日、公式サイトには《【重要】中山美穂オフィシャルサイト閉鎖のご案内》と題した告知が掲載されました。《中山美穂オフィシャルサイトは、2026年3月31日をもちまして閉鎖いたします。これまで当サイトをご覧いただき応援してくださった皆さまに、心より感謝申し上げます》と、感謝のメッセージが記されていました」（同前）

もともと、2024年12月20日に閉鎖はアナウンスされていたが、あらためて現実を突きつけられた形だ。

Xでは、

《遂にオフィシャルサイト閉鎖のお知らせ、、悲しいし寂しい、、》

《本当に閉鎖してしまうんだね…ここだけは残してほしかった。また苦しくなる 美穂ちゃん、逢いたいよ》

など、心を痛めるファンの声が相次いでいる。芸能プロ関係者が語る。

「亡くなったタレントのサイトやSNSを長期的に管理・運営していくのは、現実的に難しい面があります」

過去にも、同様のケースはあった。

「タレントの飯島愛さんは、2008年12月に亡くなった後も、オフィシャルブログがご両親によって更新されてきましたが、高齢を理由に2015年10月31日、誕生日を区切りに閉鎖されました。一方で、2021年に亡くなった神田沙也加さんのInstagramは現在も残されており、ファンが命日や誕生日にメッセージを寄せています。また事務所スタッフも節目ごとに更新をおこなっています。さらに、彼女のYouTubeチャンネルでは3月8日を“さやの日”として、毎年、歌声が公開されています」（同前）

形を残す場所は減るが、彼女が残した歌声や作品、そして記憶は、これからも色あせることなく、多くの人の心の中で輝き続けていく。