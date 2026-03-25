辻希美、長女・希空（のあ）の反抗期語る「2年くらい口を利かない時期が…」夫・杉浦太陽は「泣きそうになっていました」
【モデルプレス＝2026/03/25】タレントの辻希美が2026年3月25日、フジテレビ系お昼のバラエティ番組「ぽかぽか」（毎週月〜金曜ひる11時50分〜）にVTR出演。長女・希空（のあ）の反抗期について語った。
【写真】18歳辻ちゃん長女、父親と頬寄せ密着
今回の放送では、2025年8月8日に第5子次女・夢空（ゆめあ）ちゃんを出産した辻が登場。同番組の水曜レギュラーを務めていたが、2025年6月4日の放送から産休に入り、その後は産休をとっていたため同番組への出演は301日ぶりとなった。
辻が手料理を披露し、食事中にはトークを展開。レギュラー陣や世間がゲストに抱いているイメージを本人にぶつける「ぽいぽいトーク」を実施した際には、俳優・加藤大悟から「意地でも出前しないっぽい」と指摘されると、辻は三角の札を上げた。
家庭での食事について「家族が増えて赤ちゃんが増えるとそうもいかなくて、自分のものは出前や（電子レンジで）チンをする」と明かした辻。「ただ子供に対しては、反抗期でご飯を作るしか出来ない時期があって…」と話し始め、「『親なんて』って拒否されちゃうから、ご飯作るしか出来なくて、ご飯だけは子供に対してはちゃんと作ってあげたい」と思いを明かした。
また、子供の反抗期について深堀りされると、「3人目が反抗期。13歳」と次男・昊空（そら）くんが反抗期真っ只中だと告白。反抗期の攻略法については「その子によって違う」と明かし、長女・希空については「長くて2年くらい口を利かない時期があった」と打ち明けた。
さらに「中1がピークで、その時もとりあえずご飯を作って部屋の前に置いて、無くなっているか残っているかを確認して…」と回想し、「作れることが幸せだと思って」と語った辻。夫・杉浦太陽の当時の様子については「長女のときは初めてで、結構泣きそうになっていました。ショックもでかいし、ちょっとイライラもしちゃうというか…」と赤裸々に語っていた。
辻と杉浦は2007年6月に結婚。同年11月に長女・希空（のあ）、2010年には長男・青空（せいあ）くん、2013年3月には次男・昊空くん、2018年12月に三男の幸空（こあ）くん、そして2025年8月8日に第5子次女・夢空ちゃんが誕生した。（modelpress編集部）
情報：フジテレビ
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◆辻希美、家庭での食事事情明かす
今回の放送では、2025年8月8日に第5子次女・夢空（ゆめあ）ちゃんを出産した辻が登場。同番組の水曜レギュラーを務めていたが、2025年6月4日の放送から産休に入り、その後は産休をとっていたため同番組への出演は301日ぶりとなった。
家庭での食事について「家族が増えて赤ちゃんが増えるとそうもいかなくて、自分のものは出前や（電子レンジで）チンをする」と明かした辻。「ただ子供に対しては、反抗期でご飯を作るしか出来ない時期があって…」と話し始め、「『親なんて』って拒否されちゃうから、ご飯作るしか出来なくて、ご飯だけは子供に対してはちゃんと作ってあげたい」と思いを明かした。
◆辻希美、長女・希空の反抗期明かす
また、子供の反抗期について深堀りされると、「3人目が反抗期。13歳」と次男・昊空（そら）くんが反抗期真っ只中だと告白。反抗期の攻略法については「その子によって違う」と明かし、長女・希空については「長くて2年くらい口を利かない時期があった」と打ち明けた。
さらに「中1がピークで、その時もとりあえずご飯を作って部屋の前に置いて、無くなっているか残っているかを確認して…」と回想し、「作れることが幸せだと思って」と語った辻。夫・杉浦太陽の当時の様子については「長女のときは初めてで、結構泣きそうになっていました。ショックもでかいし、ちょっとイライラもしちゃうというか…」と赤裸々に語っていた。
辻と杉浦は2007年6月に結婚。同年11月に長女・希空（のあ）、2010年には長男・青空（せいあ）くん、2013年3月には次男・昊空くん、2018年12月に三男の幸空（こあ）くん、そして2025年8月8日に第5子次女・夢空ちゃんが誕生した。（modelpress編集部）
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