女優のともさかりえ（４６）が２４日深夜放送のテレビ朝日系「夫が寝たあとに」（火曜・深夜０時１５分）に出演。３回目の結婚を回顧し、２１歳長男との関係性について語った。

ともさかは２００３年に俳優で演出家、脚本家の河原雅彦氏と結婚。０４年１０月に長男が誕生するも、０８年に離婚。１１年にシンガーソングライターのスネオヘアーと再婚したが、１６年に離婚。２２年には１０歳以上年上の編集者と３度目の結婚をしている。

当時高校１年生だった息子に、２度目の再婚を伝えると「よかったじゃん！安心したわ」と言われたという。ともさかは「そうは言ってくれたんですけど、本心なのかは分からないです。やっぱりいろんな経験をさせてしまったから。普通の子より早く大人にさせてしまったんじゃないかなと思っていて」と後悔。

司会の藤本美貴が「（再婚相手を息子に）どう紹介したんですか」と聞くと、ともさかは「ごはんを食べに行く、みたいな話になって」と状況を明かす。「私は３回目の結婚だし、今の旦那さんも初婚ではなくて結婚していた過去があって、立派にお勤めされている大きいお子さんたちもいるので。彼らには彼らのお母さまがいらっしゃるし、息子は息子でパパがいるし。息子は血のつながったパパといい関係を築いているので、そういう意味では、新しく家族になろうというよりは、『私たちパートナーになるんだけどみんな認めてもらっていいかな？』っていうところで」と家族事情を説明した。

「私がこういう仕事をしているから、結婚だ、離婚だ、とニュースになっちゃうじゃないですか。お友達に言われたりとか…私には言ってこなかったけど、きっと嫌な思いもしてるんじゃないかなとは思うので。一生をかけて彼に償わないといけないかなと。幸せにならないといけないなと」と息子への思いを語った。

番組は、ともさかの長男に事前取材。「今のお父様と再婚すると聞いた時、どう思いましたか？」との質問に、長男は「伝えられたのが高校生くらいで。外食の帰りに急に伝えられて、ビックリしたのを今でも覚えています。母が決めたことなので、特におめでとうという気持ちも嫌だという気持ちもなかったです。だた、３回目なので、しっかり幸せになりきってほしいな、くらいです」とコメントした。

スタジオ一同は「大人だな」と感心。ともさかは「私には気を遣って『よかったね』とあの時は言ってくれたんだと思うけど。その裏にこういう気持ちがあったんだなと思うと、ごめんねという気持ちと、感謝してもしきれない気持ちと」と、申し訳なさそうに述べた。