福島県は２５日、県の公式サイトを更新し「ＴＯＫＩＯ課」の名称を使用しないと発表した。

同課は、ＴＯＫＩＯ（昨年６月に解散）が出演していた日本テレビ系「ザ！鉄腕！ＤＡＳＨ！！」のロケ地「ＤＡＳＨ村」があった縁で２０２１年に設置。東日本大震災の復興も兼ねたイベントなどを行っていたが、メンバーの国分太一が昨年コンプライアンス違反を理由に無期限活動休止。城島茂、松岡昌宏の活動など、今後に注目が集まっていたが、同県は「これからも、城島さん、松岡さんと福島県の関係性は変わりませんが、グループＴＯＫＩＯは解散していることから、今後は『ＴＯＫＩＯ課』という名称は使用いたしません」と発表。「ＴＯＫＩＯ課の機能（城島さん、松岡さんが福島県内で実現したいことがある際の福島県庁としての窓口）は引き続き風評・風化戦略室が担ってまいります」とした。ＴＯＫＩＯ課のサイトは既に削除されている。

同県の内堀雅雄知事はグループ解散直後の昨年６月３０日の定例会見で「県としては、これからもお二方（城島、松岡）にお力を貸していただきたいという思いは伝えてあります。今あちらの方は厳しい状況にあって、まだ結論を出せる状況ではないんだろうなという風に受け止めています。今後の状況を見ながら、どういった考えをまとめられるか見守っていきたいと考えております」と話していた。

◆発表全文

【城島茂さん、松岡昌宏さんとの連携について】

城島茂さん、松岡昌宏さんとの連携につきましては、令和７年６月２５日付けで「ＴＯＫＩＯ解散後も変わらず福島県を応援していただきたい、力を貸していただきたいと考えている。」との福島県の考え方を公表しておりましたが、城島さん、松岡さんから「今後も引き続き、福島県の復興に協力したい」との御意向を示していただきました。

これからも、城島さん、松岡さんと福島県の関係性は変わりませんが、グループＴＯＫＩＯは解散していることから、今後は「ＴＯＫＩＯ課」という名称は使用いたしません。

ＴＯＫＩＯ課の機能（城島さん、松岡さんが福島県内で実現したいことがある際の福島県庁としての窓口）は引き続き風評・風化戦略室が担ってまいります。