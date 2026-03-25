インスタグラムで成功動画を公開

今月行われたフィギュアスケート世界ジュニア選手権の男子シングルで、日本勢初となる連覇を達成した17歳・中田璃士（りお、TOKIOインカラミ）が自身のインスタグラムを更新。大技4回転ルッツを決めたことを報告した。

美しく跳び、着氷も踏ん張った。中田は24日に自身のインスタグラムを更新。「4lz!!5種類目！」と記し、実際の4回転ルッツの動画を添えた。中田はこれまでトウループ、サルコーなどを成功させており、6種類あるジャンプで残すは4回転アクセルだけのようだ。

世界ジュニアのショートプログラム（SP）では、イリア・マリニン（米国）が保持していたジュニア世界歴代最高得点を更新する89.51点をマーク。男子フリーは4回転サルコーでGOE（出来栄え点）4.30を獲得し178.96点。合計268.47点で優勝した。4回転の精度の高さが光る17歳だ。

大技の成功にコメント欄では「やば！」「きたぁぁぁ！！！」「4回転5種類もってシニアに挑むとは」「4lzを跳ぶ日がこんなに早く来るとは」「すご、璃士くんもうルッツ跳べるようになったの！？」など、驚きの声が上がっていた。ミラノ・コルティナ五輪は年齢制限で出場資格がなかった17歳。来季、いよいよ戦いの舞台をシニアに移す。



（THE ANSWER編集部）