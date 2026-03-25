俳優の白石麻衣さんが、自身の公式YouTubeチャンネル「my channel」にて、最新の動画を公開。自身初となる本格的なコスプレ企画に挑戦し、人気漫画・アニメ作品の『チェンソーマン』のキャラクターに扮した姿を披露しました。



【写真を見る】【 白石麻衣 】 初コスプレ企画で 『チェンソーマン』 マキマを完全再現 「みんなでやると楽しい！」 作品愛を熱弁





動画の冒頭、白石さんは、「私が絶賛今、だだはまりしているチェンソーマンのコスプレを、3人でやっていきます」と元気よく宣言。白石さん本人はキャラクター「マキマ」に扮し、メイクさんやマネージャーを含めた3人でコスプレを楽しむ企画となっています。







「マキマ」への変身メイクでは、ローズ系のアイシャドウをベースに、特徴的なまつげやアイライン、眉を丁寧に再現。カラーコンタクトには、自身がプロデュースするブランド「feliamo（フェリアモ）」の「ウーロンティー」を使用したことを明かしました。ウィッグまで装着し、クオリティの高い姿が完成すると、白石さんは「みんなでやると楽しい！」と満面の笑みを見せました。







また、白石さんは『チェンソーマン』についてアニメ・漫画ともに読了済みであることを告白。「最初、いいキャラクターがいっぱい出てきて、えー、すごいかわいい、かっこいいとかなったけど、えー、死ぬの？ みたいな。死んじゃうじゃんってなって」とその切なさを語り、「好きになっちゃだめなんだなと思っちゃった」とコメント。マキマについては「好きだけど怖い」としながらも「責めれない魅力がある」と独自の視点で分析しました。







動画の後半では、おまけとして「血の魔人」こと「パワー」のコスプレも披露。さらに、劇場版『チェンソーマン』を一人で鑑賞した際のエピソードも紹介。「こそこそしながら。恥ずかしいから」と照れながら話す一幕もありました。







動画の概要欄では「次にやってほしいキャラクターがいれば、ぜひコメントで教えてください」と呼びかけており、今後のコスプレ企画の続編にも期待が高まります。







この投稿に「こんな完成度高いマキマさん初めて見た…リアルマキマさんだ」「まいやんマキマさんのコスプレ似合う」「まいやんて顔が華やかだから、派手髪にしてもメチャクチャ似合うな」「茶目っ気たっぷりで美人なまいやんいつまでも大好きです」「このまま実写化いけそうなレベル」などの声が寄せられています。



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