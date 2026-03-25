上野樹里、ボーイッシュ×美脚のリラックススタイル 緊張する新生活は「ほっと一息できる時間を」
俳優の上野樹里（39）が25日、都内で行われた英国発フレグランスライフスタイルブランド「JO MALONE LONDON（ジョーマローンロンドン）」のポップアップイベント『English Pear Festival（イングリッシュペアーフェスティバル）』のフォトコールに出席した。
【全身ショット】素敵！美脚あらわなワンピーススタイルで登場した上野樹里
ポップアップの世界観を表現した英国の春を感じる果樹園をイメージしたフォトスポットに登場した上野。白地にナチュラルな模様がグリーンで施されたセットアップを着こなし、ショートのブラウンヘアに日焼け風メイクでボーイッシュな海外ガール風のリラックススタイルで、スラリと伸びる華奢なふくらはぎも健康的に見せている。
今回のコレクションでは「イングリッシュペアー＆フリージア」が好きな香りだとし、プレゼントするなら「この間40歳になった友達に」とほほ笑んだ。「これからも女性らしく、自由に、友達として、いつでも軽やかな気持ちで新しいことにチャレンジしていってほしい」と思いを込めた上野。さらに「私は普段つよい香水は避けるタイプなんですけど、ジョーマローンについては抵抗がなくてフィットするので、いつも一緒に行動している友達に贈りたい」とも語った。
新生活を送る人へのメッセージを求められると、「緊張するシチュエーションがあると思うので、自分を解きほぐして、リラックスさせてあげて、いろんな情報を詰め込みすぎず、ちょっとほっと一息できるような時間を香りとともに大切にして過ごしてほしい」と言葉を紡いだ。
本ポップアップイベントは、あす26日〜28日に東京・ヨドバシJ6ビルディングにて開催。ジョーマローンロンドンを象徴する素材“ペアー＝洋梨”を主役にした「イングリッシュペアー」コレクションをテーマに、春の果樹園を思わせる空間が広がり、世界観を体験できる。
フォトコールにはほかに、山田涼介、松本まりか、鈴木愛理、鈴鹿央士、山下美月、萩原利久、岩瀬洋志が参加した。
【全身ショット】素敵！美脚あらわなワンピーススタイルで登場した上野樹里
ポップアップの世界観を表現した英国の春を感じる果樹園をイメージしたフォトスポットに登場した上野。白地にナチュラルな模様がグリーンで施されたセットアップを着こなし、ショートのブラウンヘアに日焼け風メイクでボーイッシュな海外ガール風のリラックススタイルで、スラリと伸びる華奢なふくらはぎも健康的に見せている。
新生活を送る人へのメッセージを求められると、「緊張するシチュエーションがあると思うので、自分を解きほぐして、リラックスさせてあげて、いろんな情報を詰め込みすぎず、ちょっとほっと一息できるような時間を香りとともに大切にして過ごしてほしい」と言葉を紡いだ。
本ポップアップイベントは、あす26日〜28日に東京・ヨドバシJ6ビルディングにて開催。ジョーマローンロンドンを象徴する素材“ペアー＝洋梨”を主役にした「イングリッシュペアー」コレクションをテーマに、春の果樹園を思わせる空間が広がり、世界観を体験できる。
フォトコールにはほかに、山田涼介、松本まりか、鈴木愛理、鈴鹿央士、山下美月、萩原利久、岩瀬洋志が参加した。