大創産業、「THREEPPY」でオリジナルデザインの「COCO NEKO」シリーズのランチバッグ・ポーチ・文具や化粧小物など全26種を発売
大創産業は、「THREEPPY（スリーピー）」において、オリジナルデザインの「COCO NEKO（ココネコ）」シリーズのランチバッグ、ポーチ、文具や化粧小物などを中心に全26種を全国の店舗で3月から発売する。
ハワイでは絆を「ココ」と表現することもあり、「COCO NEKO」の「COCO」は「いつもそばにいる」という温かいメッセージが込められている。やさしいタッチで描かれた愛らしいデザインが、消費者の毎日の生活にそっと寄り添う。今後はより幅広いライフスタイルに合わせ、生活雑貨や小物など多彩なアイテムへとシリーズを拡大する予定。
THREEPPYは“あいらしい。そして私らしい。”をコンセプトに、今回の「COCO NEKO」をはじめ、THREEPPYオリジナルデザインシリーズなど、遊び心や彩りを持ち味にした「こころ躍る日用品」を届けていく。
［小売価格］
インデックス付リングノート A5（100枚）：330円
インデックス付リングノート A6（80枚）：220円
マチ広ランチバッグ：330円
舟形ランチトートバッグ：330円
バニティポーチ：550円
キーホルダー付2面ミラー：550円
（すべて税込）
［発売日］3月
THREEPPY＝https://www.threeppy.jp