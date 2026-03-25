大創産業は、「THREEPPY（スリーピー）」において、オリジナルデザインの「COCO NEKO（ココネコ）」シリーズのランチバッグ、ポーチ、文具や化粧小物などを中心に全26種を全国の店舗で3月から発売する。



左から：インデックス付リングノートA5、インデックス付リングノートA6

ハワイでは絆を「ココ」と表現することもあり、「COCO NEKO」の「COCO」は「いつもそばにいる」という温かいメッセージが込められている。やさしいタッチで描かれた愛らしいデザインが、消費者の毎日の生活にそっと寄り添う。今後はより幅広いライフスタイルに合わせ、生活雑貨や小物など多彩なアイテムへとシリーズを拡大する予定。



左から：マチ広ランチバッグ、舟形ランチトートバッグ

THREEPPYは“あいらしい。そして私らしい。”をコンセプトに、今回の「COCO NEKO」をはじめ、THREEPPYオリジナルデザインシリーズなど、遊び心や彩りを持ち味にした「こころ躍る日用品」を届けていく。



上：バニティポーチ、下：キーホルダー付２面ミラー

［小売価格］

インデックス付リングノート A5（100枚）：330円

インデックス付リングノート A6（80枚）：220円

マチ広ランチバッグ：330円

舟形ランチトートバッグ：330円

バニティポーチ：550円

キーホルダー付2面ミラー：550円

（すべて税込）

［発売日］3月

THREEPPY＝https://www.threeppy.jp