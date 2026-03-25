アツギは、今年春夏シーズンに立ち上げたAtsugi Medical（アツギメディカル）カテゴリーから、普段着や仕事着に合わせて楽にはける着圧レッグウェアブランド「スルッと着圧」を発売する。アツギオンラインショップでは3月23日に発売、店頭では3月下旬から順次展開する。

アツギが一昨年4月に実施したインターネット調査によると、着圧レッグウェアの改善してほしい点として「特に改善してほしい点はない」に次いで「はきにくさ」が挙げられた。さらに、「どのような着圧レッグウェアならはいてみたいか」という質問では「はきやすい」がトップという結果になった。高い着圧値を求めながらも、着圧レッグウェア特有のはきにくさは、忙しい毎日の中で不便なポイントとして捉えられているようだ。そこで、アツギはしっかりした着圧値と「スルッとはける」はきやすさを両立したアイテムを発売する。



「スルッと着圧」シリーズ

「スルッと着圧」は、脱ぎはきしやすい設計で、楽な着用感なのに高い着圧値が特徴のレッグウェアブランド。ハイソックス、ストッキング、カーフカバー、レギンスを展開し、普段着や仕事着に合わせやすい着圧アイテムを提案する。忙しい朝にもスルッとはけて、日中頑張る脚もとに寄り添う。

「スルッと着圧」のレッグウェアは、編み設計の工夫によって着脱しやすく窮屈さを感じにくい快適なはき心地と、高い着圧値を両立している。

一般的な着圧レッグウェアは足首の細さに合わせた円筒形がベースで、生地に編みこまれた弾性糸が戻る力によって着圧をかける。そのため、縦にも横にも生地が伸びにくく、窮屈な着用感やはきにくさにつながっていた。

一方、「スルッと着圧」の着圧レッグウェアは、足首からふくらはぎにかけて脚の形に沿った形状で、高い着圧を持ちながらも縦横に伸びる編み設計を採用している。この編み設計にによって、着圧レッグウェア特有の窮屈さやはきにくさを解消し、快適なはき心地を実現している。

「スルッと着圧」はスルッと簡単にはけて、忙しい毎日の中でも続けられるお手軽美脚ウェアになっている。



「着圧ハイソックス18hPa」

「着圧ハイソックス18hPa」は、足首18hPa、ふくらはぎ13hPaの着圧ハイソックス。においの原因となる繊維上の細菌増殖を抑制する抗菌防臭加工付き。普段着にも仕事着にも合わせやすい、ダークチャコールとブラックの2色展開となる。



「着圧ハイソックス22hPa」

「着圧ハイソックス22hPa」は、足首22hPa、ふくらはぎ16hPaのより高い着圧を持った着圧ハイソックス。においの原因となる繊維上の細菌増殖を抑制する抗菌防臭加工付き。普段着にも仕事着にも合わせやすい、ダークチャコールとブラックの2色展開となる。



「着圧カーフカバー22hPa」

「着圧カーフカバー22hPa」は、足首22hPaの着圧を持たせたカーフカバー。くるぶし丈のソックスと合わせたり、ストッキングやタイツの上からレッグウォーマーのようにはいたりできるので、長距離バスや飛行機に乗る際にも便利なアイテムになっている。抗菌防臭加工付き。



「着圧ストッキング18hPa」

「着圧ストッキング18hPa」は、足首18hPa、ふくらはぎ14hPa、ふともも9hPaの段階着用圧設計のストッキング。編み方を切り替えることで、お腹押さえとヒップアップの機能を持たせている。さらに、縫い目がでこぼこしにくいフラットシーマ仕様で快適なはき心地。抗菌防臭加工付き。かかとの位置を合わせやすいコンベンショナルヒールになっている。



「着圧レギンス10分丈19hPa」

「着圧レギンス10分丈19hPa」は、足首19hPa、ふくらはぎ15hPa、ふともも12hPaの段階着用圧設計の10分丈レギンス。編み方を切り替えることで、お腹押さえとヒップアップの機能を持たせている。抗菌防臭加工付き。取り入れやすいダークチャコールとブラックの2色展開となる。

［小売価格］オープン価格

［発売日］

アツギオンラインショップ：3月23日（月）

店頭：3月下旬から順次

アツギ＝https://www.atsugi.co.jp