「パパに激似」紗栄子、18歳イケメン息子の成長ショットを公開！ 「小さい時から完成されてるお顔」
タレントで実業家の紗栄子さんは3月25日、自身のInstagramを更新。息子が18歳の誕生日を迎えたことを報告し、反響が寄せられました。
【写真】紗栄子の18歳イケメン息子
コメントでは「おめでとうございます」「こんな宝物をかかえ、戦っていたのですね」「可愛いからイケメンになって行くの尊い」「本当にパパに似てイケメンですね」「パパに激似」「どんな遺伝子だ」「小さい時から完成されてるお顔」などの声が寄せられました。
(文:熱帯夜)
【写真】紗栄子の18歳イケメン息子
「本当にパパに似てイケメンですね」紗栄子さんは「今日は長男RENの18歳のお誕生日でした」とつづり、16枚の写真と4本の動画を投稿。現在と過去のRENさんの写真や動画で、成長を振り返っています。昔も今もとてもイケメンですね。また、「昨夜、『お誕生日はママの大切な日でもあるんだから一緒にお祝いしようね』って伝えたからか、仲の良いお友達も一緒に今夜はみんなでお祝いすることができました」ともあり、家族ですてきな時間を過ごせたようです。
「ステキな息子さん」たびたびInstagramで家族との写真を公開している紗栄子さん。2025年12月26日には「いつもサンタさんやるばっかりだったけど、今年は私にもサンタさんが来てくれました」とつづり、家族と過ごすクリスマスの様子を投稿しました。ファンからは「幸せですねぇ」「ステキな息子さん」などのコメントが寄せられました。気になる人はチェックしてみてくださいね。
(文:熱帯夜)