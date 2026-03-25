モスバーガーを展開するモスフードサービスは、3月26日〜6月10日の間、本格紅茶をカジュアルに楽しむカフェ「マザーリーフティースタイル」において、昨年好評を得ていた「ジャスミン香る クリームミルクティー」を期間限定で販売する。同時に、看板メニューである「ロイヤルミルクティー」をリニューアルする。さらに、ドリンクメニューでは「ライチ＆ジャスミンのゼリーティー」を、スイーツでは「フルーツ＆カスタードワッフル」や新定番の「デニッシュロール」なども登場する。

「クリームミルクティー」とは、マザーリーフの香り豊かな紅茶に、なめらかに仕立てたホイップクリームとミルクを合わせた冷たいドリンク。昨年3月に販売を開始し、その後、季節限定商品として第3弾まで展開してきた、今回のドリンクは、その中でも高い人気を誇った第1弾のメニューが待望の再登場となる。

また、“日本一おいしいロイヤルミルクティー”を目指して、看板メニューをリニューアルした。スリランカの茶園から厳選された茶葉の深みとミルクの旨みが両立した、マザーリーフティースタイルでしか味わえないオリジナルの味を追求している。スリランカ産の香り高いジンジャーを使用したビスケットとともに、濃厚かつ洗練された味わいを楽しんでほしいという。

「ジャスミン香る クリームミルクティー」は、オリジナルフレーバーティー「ライチ＆ジャスミン」をベースに、自家製ティーシロップとコクのあるミルクを合わせた、香りを楽しむ特別なミルクティー。トップにはなめらかに仕立てたホイップクリームとさわやかなオレンジの果皮を添えた。ライチの甘さとジャスミンの華やかな香りがふわりと広がり、クリーミーなのに軽やかな、これまでにない新しいミルクティーのカタチを提案している。ストローでゆっくり混ぜながら、変化していく香りと味わいを楽しんでほしいという。



「ロイヤルミルクティー（ホット・アイス／ジンジャービスケット付）」

「ロイヤルミルクティー（ホット・アイス／ジンジャービスケット付）」は、スリランカの茶園から厳選された3種（ルフナ・ディンブラ・アールグレイ）の茶葉とミルクをバランスよく組み合わせたロイヤルミルクティーに、スリランカ産の香り高いジンジャーを使用したビスケットを添えた。ミルクは紅茶に負けないコクを持ちながら、驚くほどさわやかなのどごしで、気づけばひと口、またひと口と飲みたくなる風味豊かなおいしさを堪能できる。



「ライチ＆ジャスミンのゼリーティー」

「ライチ＆ジャスミンのゼリーティー」は、「ライチ＆ジャスミン」の紅茶にさわやかなライチゼリーを加え、仕上げにベルローズとライチミストで香りを添えた、五感で楽しむ新感覚のアイスティー。清涼感あふれる一杯に仕上げた。仕上げにライチリキュールを希釈したミストを使用している（純アルコール量0.01％）。



「フルーツ＆カスタードワッフル」

「フルーツ＆カスタードワッフル」は、お店で焼き上げたサクサクのワッフルに、なめらかなカスタードクリーム、バニラアイス、ホイップクリームを添えた。オレンジ、バナナ、キウイ、フランボワーズをちりばめ、ビターなカラメルソースで仕上げた、プリンアラモードのような贅沢な一皿になっている。なお、店舗ごとにワッフルの形や価格が異なる。また、取り扱いの無い店舗がある。詳細は各店舗に問い合わせてほしいとのこと。



「デニッシュロール」

「デニッシュロール」は、国産バターを100％使用したパリッと香ばしいデニッシュ生地に、カスタードクリームを絞った新定番スイーツ。カラフルなチョコレートは店舗で一つひとつ丁寧にコーティングしている。「トフィー＆ピスタチオ」「ストロベリー＆ホワイト」「クッキー＆ホワイト」「ヴェール・ド・サヤマ（狭山抹茶）」など、選べる楽しさを用意した。お得な5個セットは、手土産や食べ比べにもおすすめだという。

［小売価格］

ジャスミン香る クリームミルクティー：Sサイズ 620円／Rサイズ 670円

ライチ＆ジャスミンのゼリーティー：Sサイズ 620円／Rサイズ 670円

フルーツ＆カスタードワッフル：840円〜

ロイヤルミルクティー（ホット・アイス／ジンジャービスケット付）

ホット：Sサイズ 580円／Rサイズ 680円

アイス：Sサイズ 580円／Rサイズ 680円／Lサイズ 780円

デニッシュロール：単品 340円／5個セット 1600円

（すべて税込）

［発売日］3月26日（木）

マザーリーフティースタイル＝https://www.motherleaf.jp/tea_style