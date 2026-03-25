

左から：「CACAO DENIM JACKET」「CACAO DENIM PANTS」「CACAO DENIM SKIRT」

明治は、ドアーズと共同で、カカオ豆の種皮をアップサイクルした素材「カカオデニム」を昨年10月に開発した。今回、「カカオデニム」を使用した「カカオデニムコレクション」が、シンゾーンの直営全店舗および公式オンラインストアで、3月26日から発売される。

同社は、カカオの未活用部位を含めてまるごと活用するプロジェクト「ひらけ、カカオ。」に取り組んでいる。カカオの未活用部位から新しい価値を創造し、食品以外の分野にも展開することで、産地とともに価値を育て、持続可能な未来の実現を目指している。

カカオ産地では、丈夫で日常的に使いやすいことから、多くの農家の人が作業着としてデニムを愛用している。こうした背景を踏まえ、「ひらけ、カカオ。」に賛同した各企業と協働し、「カカオデニム」の開発を進めた。

同社はこれからも、カカオの未活用部位から新たな価値を生み出す取り組みを通じて、カカオ農家の収益向上を促すことによる循環経済の実現や、環境負荷低減を目指し、カカオの持続可能性に貢献していく考え。





「カカオデニム」は、チョコレート製造には使用されない、カカオ豆の種皮を配合した「カカオバイオプラスチック」を使用している。「カカオバイオプラスチック」は、バイオプラスチックを開発・製造しているヘミセルロースと同社が共同開発した。「カカオバイオプラスチック」から製造した「カカオ繊維」を、綿と共に二層構造の糸に加工・染色して織り上げた生地が「カカオデニム」。デニム製品などのOEMを手掛けるドアーズが中心となり、他パートナー企業（大正紡績、クラボウインターナショナル、坂本デニム、篠原テキスタイル）とともに開発した。 そして今回、「デニムに合う上質なカジュアル」をコンセプトに掲げるウェアブランド、シンゾーンの創業25周年企画の一つとして、「カカオデニム」を使用した「カカオデニムコレクション」を発売する。各商品には、シンゾーンが「ひらけ、カカオ。」の活動を応援していることが記載されたフラッシャー（タグ）を付けている。

「カカオデニム」の特長は、綿100％のデニムと比べて軽くて柔らかく、乾きやすい□素材から製造工程まで、環境に配慮したサステナブルな製品とのこと。アニリンフリー（化学物質アニリンを含まない、環境と人体に配慮した染料）のインディゴ染料による染色となる。ボタンおよびリベット（ポケットの縁についている金属製のパーツ）に軽量でリサイクル可能なアルミを100％採用した。レーザー技術などの洗い加工で排水量の低減に取り組み、環境負荷低減に貢献する。従来の綿デニム比でCO2排出量を約8％削減（同社予測）できるという。主原料繊維が植物由来で、生分解性を有するサステナブル素材になっている。

「カカオバイオプラスチック」はポリ乳酸で熱に弱い性質があり、細い繊維を束ねてねじる通常の糸づくりでは、デニムの製造工程に耐えられないことが課題だった。試行錯誤の末、「カカオ繊維」を芯にまとめ、その周囲を綿で覆う二層構造の糸を開発。これによって耐熱性を確保し、染色も可能な「カカオデニム」となった。

［発売日］3月26日（木）

明治＝https://www.meiji.co.jp