生活関連用品の企画・開発・販売を行うドウシシャは、オリジナルブランド「アジャステ」から、「まるで日焼け止めと美容液が一つになった」アルコールフリーの「うるおいUVミスト」3種を、3月28日に発売する。

紫外線対策は、季節を問わず一年を通して行うことが大切だという認識が広がっている。日焼け止めを選ぶなら、日本国内最高基準値のSPF50＋・PA＋＋＋＋が理想的。しかしその一方で、「日焼け止め特有のきしむような使用感が苦手」といった声も多く聞かれる。



「アジャステ モイストUV PDCE」

「Ajuste（アジャステ）」は、女性の悩みや不便を調整（アジャスト）し、心豊かな毎日をサポートすることを目指したブランド。そこで私たちは、紫外線対策をより快適に取り入れてもらうため、心地よさにこだわった、“まるでスキンケアのような日焼け止め”の開発に着手した。

同商品は、ミストタイプかつアルコールフリー。顔に直接スプレーできる設計で、メイクの上からでも手軽に紫外線対策ができる使いやすさを追求した。



「アジャステ モイストUV ASGL」

商品特長は、アルコール（エタノール）を使用せず、美容成分をバランスよく配合することで、べたつかないうるおい感のある仕上がりにした。アルコールが苦手な人にも使いやすいアイテムになっている。

「ヒアルロン酸、コラーゲン、セラミド、ハス由来DNA−PDRN」、「ビタミンC＋グルタチオン」、「ナイアシンアミド＋レチノール」といった美容成分を配合した3種類のラインアップ。「日焼け止め美容液」といえるほど、保湿成分にもこだわった商品になっている。肌のうるおいを保ちながら、シミの原因となる紫外線から守る。共通成分として7種の植物エキスも配合している。

細かくふんわりとしたミストがピタッと肌に密着。顔からからだ、髪までこれ1本で全身紫外線対策ができる。

手を汚さず顔に直接シュッと振りかけられるので塗り直しやすく、さらに透明・密着・保湿タイプで使いやすいとのこと。白浮きしないのでメイクの上からも使用可能で便利だという。



「アジャステ モイストUV NA＆RE」

強力な紫外線をカットする機能を搭載した。日常使いだけでなく、アウトドアやレジャーシーンにもおすすめだという。日焼け止め特有のキシキシした使用感がなく、落とすときは専用クレンジング不要で、石けんでやさしくオフできる。

アルコールフリー、メタル成分（酸化亜鉛・酸化チタン）フリー、パラベン（防腐剤）フリー、合成着色料フリー、シリコンフリーとのこと。約850プッシュで、1日5プッシュ使った場合でも、5ヵ月以上使用可能になっている。

「アジャステ モイストUV PDCE」は、無香料で、ヒアルロン酸、コラーゲン、セラミド、ハス由来DNA−PDRNを配合している。SPF50＋・PA＋＋＋＋で、顔・からだ用、髪にも使える。振って使う2層タイプのノンガスミストになっている。

「アジャステ モイストUV ASGL」は、オレンジバーベナの香りで、ビタミンC誘導体、グルタチオンを配合する。SPF50＋・PA＋＋＋＋で、顔・からだ用、髪にも使える。振って使う2層タイプのノンガスミスト。ひんやりCOOLタイプとなる。

「アジャステ モイストUV NA＆RE」は、ホワイトリリー＆ムスクの香りで、ナイアシンアミド、レチノールを配合する。SPF50＋・PA＋＋＋＋で、顔・からだ用、髪にも使える。振って使う2層タイプのノンガスミストになっている。

［小売価格］各1628円（税込）

［発売日］3月28日（土）

ドウシシャ＝https://www.doshisha.co.jp