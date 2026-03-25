アートネイチャーは、STEMCELL＆Co.が展開する幹細胞培養上清液専門サロン「STEMCELL＆Co.GINZA（ステムセルアンドコー銀座）」の技術提供を受け、CPJ由来幹細胞培養上清液（コード・プラセンタ・ジャンクション由来幹細胞培養上清液 ： ヒトサイタイプラセンタ接合部間葉幹細胞順化培養液（整肌））の凍結された原液をエレクトロポレーション機器で導入するフェイシャルケア、スカルプケアのメニューを、4月1日から、銀座店・グランサロン銀座・レディース横浜サロンの3店舗で提供開始する。

アートネイチャーは「ふやしたいのは、笑顔です。」をモットーに、髪にまつわる消費者のニーズに寄り添い、事業展開してきた。今回提供を開始する施術メニューは、「より消費者に体感してもらえる」ことを開発コンセプトに、幹細胞培養上清液事業を展開するSTEMCELL＆Co.の技術提供を受け、同社独自の提供メニューを完成させた。消費者がこの施術を通じて、自身の変化を楽しんでもらえればと期待しているという。





STEMCELL＆Co.は、2022年に創業した幹細胞培養上清液事業を展開する企業。同年10月より銀座7丁目において展開する幹細胞培養上清液専門サロン「STEMCELL＆Co.GINZA（ステムセルアンドコー銀座）」は開店以来、多くの雑誌メディアや美容ライター、美容家などから高い評価を受けている。

［提供開始日］4月1日（水）

アートネイチャー＝https://www.artnature.co.jp