ホテルニューグランドは、4月1日〜6月30日までの期間、神奈川・横浜の多様な魅力を全国に発信するキャンペーン「神奈川・横浜デスティネーションキャンペーン プレキャンペーン」に併せて、期間限定スイーツ「フレシュール」を販売する。白ワインを使用した爽やかな味わいのなめらかなムースの上に、華やかな色合いのエディブルフラワーをシャンパンゼリーで閉じ込め、春から初夏にかけて咲き誇る美しい花々を表現したパティシエこだわりの一品になっている。

「フレシュール」とは、フランス語で“新鮮さ”、“瑞々しさ”を意味しており、エレガントで麗しい見た目とともに大人味に仕上げた味わいが魅力になっている。横浜散策のティータイムのお供に、ぜひ食べてほしい考え。

［販売概要］

販売期間：4月1日（水）〜6月30日（火）

価格：フレシュール（1個） 1138円（税サ込）／テイクアウト 972円（税込）

販売場所：本館1階 コーヒーハウス ザ・カフェ

問合せ：本館1階 コーヒーハウス ザ・カフェまたはレストランリザベーション課 045−681−1841（代）

ホテルニューグランド＝https://www.hotel-newgrand.co.jp