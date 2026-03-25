

「フレ アイスプレート ハンディファン」

ライフスタイルを提案するインテリアブランド「Francfranc（フランフラン）」は、ペルチェ式の冷却プレートを搭載したハンディファンの新モデル「フレ アイスプレート ハンディファン」を、全国のFrancfranc店舗（Francfranc BAZAR（アウトレット店舗）では新モデルの取り扱いはない。また、一部店舗では4月6日以降順次先行入荷予定。配送状況によって発売日は予告なく変更になる可能性がある）およびFrancfrancオンラインショップで4月10日から発売する。

シリーズ累販売数700万台（2018年〜2025年のFrancfranc店舗（アウトレット店舗、催事店舗含む）、Francfrancオンラインショップ、ZOZO TOWN、楽天ファッション、Amazonで販売した「フレ ハンディファン」シリーズ（アクセサリー商品を除く小型扇風機本体）の合計数）を突破した持ち歩ける小型扇風機「フレ ハンディファン」シリーズから、ペルチェ式の冷却プレートを搭載した「フレ アイスプレート ハンディファン」が新登場する。持ち運びやすいサイズ感とデザイン性はもちろん、重量・静音性・風量のバランスにもこだわり、一から開発したFrancfrancオリジナルのアイテムになっている。

「フレ アイスプレート ハンディファン」の特徴は、肌に直接冷却プレートを当てることで、効率的にひんやりクールダウンできる。気温が高い日でも、冷感とパワフルな風量で、ひんやりと涼しさを同時に叶える。カラーは、好みに合わせて選べる全6色をラインアップ。コンパクトなサイズ感（W54×D47×H169mm）とカラビナ付きで、持ち運びにぴったりだとか。ストラップ掛け・デスク置きができる便利なデザインになっている。

［小売価格］

フレ アイスプレート ハンディファン：各2980円

フレ アイスプレート ハンディファン シアーマーブル：各3480円

フレ アイスプレート ハンディファン オーロラ：各3480円

（すべて税込）

［発売日］4月10日（金）

Francfranc＝https://www.francfranc.co.jp