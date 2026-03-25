ニューバランスジャパンは、ブランドを代表する90年代のフラッグシップモデル「990」と、2000年代初頭のランニングシューズ「860」を掛け合わせた「9060」から、夏に向けて新たなスタンダードとして登場するスニーカーサンダル「9060 Summer」を3月27日から順次発売する。

2022年に新登場した「9060」は、「990」と「860」からインスピレーションを受けた新たなシルエットで、これまでのフットウェアに親和性のある要素を活かしながら、よりモダンな新スタイルに昇華したモデルとしてファッションシーンで存在感を発揮してきた。その新鮮なデザイン、ABZORBとSBSによるクッション性、豊富なカラーバリエーションで、現在ではニューバランスのライフスタイルシューズを代表するモデルとなっている。



「9060 Summer」

今回登場するスニーカーサンダル「9060 Summer」は、クイックシューレースと踵のバックルで脱ぎ履きしやすく、ミッドソールには履き心地の良いABZORBを搭載。クラシカルな印象を演出するスエード／ブリーザブルメッシュのアッパーのグレー、人工皮革／ブリーザブルメッシュのブラック、ホワイトで展開する日本限定先行発売シューズになっている。

ニューバランス公式オンラインストア、一部のニューバランスオフィシャルストア、一部の取扱店で販売する。

［小売価格］1万9800円（税込）

［発売日］4月24日（金）

ニューバランス ジャパン＝https://shop.newbalance.jp