BTS・RM、足首負傷後の近況公開！“松葉杖姿”でも明るい笑顔にファン安堵「早く良くなりますように」

BTSのRMが、負傷後も明るい様子で近況を伝えた。

RMは3月25日、自身のSNSに「泳ぎに行こう」とのコメントとともに、複数の写真を公開した。

写真の中でRMは、片足にギプスを装着し、松葉杖をつきながらも笑顔を見せている。別の写真では、日差しの下で飲み物を手に、リラックスした時間を過ごす姿も収められている。

（写真＝RM Instagram）

この投稿を見たファンからは「早く良くなりますように」「絵になる」「かわいい笑顔」といった反応が寄せられている。

これに先立ちRMは、光化門公演を控えたリハーサル中に足首を負傷していた。所属事務所BIGHIT MUSICは「精密検査の結果、副舟状骨の捻挫および靱帯の部分断裂、距骨の打撲と診断された」と発表。その後、RMは足にギプスをした状態でステージに上がっていた。

BTSは去る3月20日、5thフルアルバム『ARIRANG』をリリースし、完全体での活動を再開。翌21日には光化門（クァンファムン）でカムバック公演を開催し、その後はアメリカへ移動してスケジュールを続けている。

（記事提供＝OSEN）

◇RM プロフィール

1994年9月12日生まれ。本名キム・ナムジュン。2013年6月にBTSとしてデビュー。グループ内ではリーダーとメインラッパーを担当しており、英語が堪能な頭脳派。BTSメンバーで最初にBig Hitエンターテインメントに加入したのがRMで、事務所代表のパン・シヒョクは「RMのような子はデビューさせなければいけないと思った。BTSを作ったきっかけは彼だ」とコメントしている。JUNG KOOKも「事務所見学の際にRMのラップに惹かれて事務所に入った」と明かしており、実力とカリスマ性を兼ねそなえた人物といえる。2023年12月に入隊し、2025年6月10日に除隊した。