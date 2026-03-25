彼女の「過去の女性関係に対する嫉妬」を予防するコツ９パターン
付き合っている男性の「過去の彼女」に嫉妬してしまうという女性は少なくありません。彼女との関係をより良く維持するためにも、過去への無用な嫉妬はさせないように気をつけたいもの。そこで今回は『オトメスゴレン』女性読者への調査結果をもとに、「彼女の『過去の女性関係に対する嫉妬』を予防するコツ９パターン」をご紹介します。
【１】「君が一番好きだ」という気持ちを伝え、信頼してもらう
「それが本当なら嫉妬する必要もないから」（２０代女性）など、「君が一番好き」という気持ちを日ごろから伝えていれば、彼女も過去に嫉妬しないで済むようです。口にするのが恥ずかしくても、勇気を出して愛情をアピールし続けることが肝心でしょう。
【２】元カノとの現在の関係をわざわざ彼女に知らせない
「元カノと連絡とってるよ、とか言わなくていいから」（２０代女性）など、元カノと友達として交流を続けている場合でも、それを彼女に伝える必要はないようです。あくまでも「女友達」の一人として節度ある付き合いをするなら、殊更に語る必要もないはずです。
【３】昔来たことがあるデートスポットでも、当時の話はしない
「せっかく楽しい気持ちだったのに…」（２０代女性）など、元カノと来たことのあるデートスポットに、彼女と訪れることは意外によくあります。ノスタルジーに浸るのは自分の胸のなかだけに留め、彼女との時間を楽しむことに集中しましょう。
【４】お互いに「過去の恋愛」について聞かない約束をする
「私も言いたくないし、聞かなければ安心」（３０代女性）など、お互いの過去について一切詮索しないことをルール化してしまうのもひとつの方法です。ただし、人によっては「聞けないから気になる」という逆効果になる可能性もあるので、事前によく話し合うべきでしょう。
【５】以前facebookなどに投稿した元カノの写真は削除しておく
「元カノとの仲良さげなツーショット写真を見つけちゃった」（１０代女性）など、かつてＳＮＳに投稿した元カノとの思い出は見逃しがちです。彼女にチェックされる前にしっかり削除して、余計な嫉妬心を煽らないように備えておきましょう。
【６】自宅に置いてある「元カノの物」はすべて処分する
「ヨリを戻す気があるってこと？」（２０代女性）など、元カノの私物が自宅に置きっぱなしになっていると、それを見た彼女は嫉妬と不安で苦しむようです。元カノに手渡しできないなら宅配便で送るなど、きっちり処分して未練を断ち切るのがマナーでしょう。
【７】「元カノは料理上手だった」など比較するような発言を避ける
「もう絶対料理なんかしないから」（２０代女性）など、なんらかの能力や魅力について元カノと比較することは、彼女を大いに傷つけてしまう行為のようです。今カノに不満な点がある場合は「料理をもう少し練習してほしい」などと率直に伝えるほうが、よほどマシだと肝に銘じましょう。
【８】楽しかったデートについてなど、元カノとの思い出を語らない
「私が聞いても言わないで！」（１０代女性）など、彼女との会話の流れで元カノとの思い出を語りそうになるケースは意外と多くあり、危険です。彼女から問われたとしても、「わざわざ言うことじゃないよ」とかわすなど、具体的なエピソードは語らない方が賢明でしょう。
【９】元カノから貰ったプレゼントなど、思い出の品は厳重に隠す
「本棚に元カノからの手紙が大量にしまってあった」（２０代女性）など、彼女の目の届かない場所に置いているつもりでも、「思い出の品」はフトした拍子に発見されるようです。どうしても処分できない品は押入れの天袋の上にしまうなど、本気で隠す工夫をすべきでしょう。
ほかにも、「彼女の『過去の女性関係に対する嫉妬』を予防するコツ」があれば教えてください。ご意見をお待ちしております。（呉 琢磨）
【１】「君が一番好きだ」という気持ちを伝え、信頼してもらう
「それが本当なら嫉妬する必要もないから」（２０代女性）など、「君が一番好き」という気持ちを日ごろから伝えていれば、彼女も過去に嫉妬しないで済むようです。口にするのが恥ずかしくても、勇気を出して愛情をアピールし続けることが肝心でしょう。
「元カノと連絡とってるよ、とか言わなくていいから」（２０代女性）など、元カノと友達として交流を続けている場合でも、それを彼女に伝える必要はないようです。あくまでも「女友達」の一人として節度ある付き合いをするなら、殊更に語る必要もないはずです。
【３】昔来たことがあるデートスポットでも、当時の話はしない
「せっかく楽しい気持ちだったのに…」（２０代女性）など、元カノと来たことのあるデートスポットに、彼女と訪れることは意外によくあります。ノスタルジーに浸るのは自分の胸のなかだけに留め、彼女との時間を楽しむことに集中しましょう。
【４】お互いに「過去の恋愛」について聞かない約束をする
「私も言いたくないし、聞かなければ安心」（３０代女性）など、お互いの過去について一切詮索しないことをルール化してしまうのもひとつの方法です。ただし、人によっては「聞けないから気になる」という逆効果になる可能性もあるので、事前によく話し合うべきでしょう。
【５】以前facebookなどに投稿した元カノの写真は削除しておく
「元カノとの仲良さげなツーショット写真を見つけちゃった」（１０代女性）など、かつてＳＮＳに投稿した元カノとの思い出は見逃しがちです。彼女にチェックされる前にしっかり削除して、余計な嫉妬心を煽らないように備えておきましょう。
【６】自宅に置いてある「元カノの物」はすべて処分する
「ヨリを戻す気があるってこと？」（２０代女性）など、元カノの私物が自宅に置きっぱなしになっていると、それを見た彼女は嫉妬と不安で苦しむようです。元カノに手渡しできないなら宅配便で送るなど、きっちり処分して未練を断ち切るのがマナーでしょう。
【７】「元カノは料理上手だった」など比較するような発言を避ける
「もう絶対料理なんかしないから」（２０代女性）など、なんらかの能力や魅力について元カノと比較することは、彼女を大いに傷つけてしまう行為のようです。今カノに不満な点がある場合は「料理をもう少し練習してほしい」などと率直に伝えるほうが、よほどマシだと肝に銘じましょう。
【８】楽しかったデートについてなど、元カノとの思い出を語らない
「私が聞いても言わないで！」（１０代女性）など、彼女との会話の流れで元カノとの思い出を語りそうになるケースは意外と多くあり、危険です。彼女から問われたとしても、「わざわざ言うことじゃないよ」とかわすなど、具体的なエピソードは語らない方が賢明でしょう。
【９】元カノから貰ったプレゼントなど、思い出の品は厳重に隠す
「本棚に元カノからの手紙が大量にしまってあった」（２０代女性）など、彼女の目の届かない場所に置いているつもりでも、「思い出の品」はフトした拍子に発見されるようです。どうしても処分できない品は押入れの天袋の上にしまうなど、本気で隠す工夫をすべきでしょう。
ほかにも、「彼女の『過去の女性関係に対する嫉妬』を予防するコツ」があれば教えてください。ご意見をお待ちしております。（呉 琢磨）