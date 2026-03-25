【美少女プラモデル福箱 2026春】 抽選期間：3月25日～4月8日23時59分 当選発表：4月9日夕方以降 5月 出荷予定 価格：19,800円

コトブキヤは、福箱「美少女プラモデル福箱 2026春」の抽選販売を実施している。抽選期間は4月8日23時59分まで。当選発表は4月9日夕方以降に行なわれる。価格は19,800円。

本福箱は、コトブキヤ製の美少女プラモデル商品がお得に手に入る福箱で、美少女プラモデルが5点、合計39,700円（税込）相当以上が封入された内容となっている。

今回同社通販サイト「コトブキヤオンラインショップ」限定で申込を受け付けており、支払方法は「クレジットカード」「コンビニ決済」「翌月後払い（atone）」「つど後払い（atone）」のみとなっている。

なお本抽選販売の注意事項として、いかなる理由においても、申し込み後のキャンセルは受け付けないほか、同一人物からの申し込み制限数を超えた重複応募と判断した場合、予告なく応募がキャンセルされる。

また、福箱の内容はランダムとなり、ユーザーで選ぶことができず、封入内容による注文の返品、交換は受け付けないほか、商品には、店頭で陳列していたものが含まれており、パッケージに破損・汚れや店頭陳列時の値札シールがある場合があるが、パッケージの状態を理由とした返品、交換も受け付けない。

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