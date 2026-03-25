「トランスフォーマー」新商品シルエットが公開。「ニューレジェンズ」、「スタジオシリーズ」などが登場
タカラトミーは、アクションフィギュア「トランスフォーマー」シリーズの新商品シルエットを「トランスフォーマー」公式Xアカウントにて3月24日に公開した。
今回公開された画像では「トランスフォーマー」シリーズで展開されている「MPG」、「スタジオシリーズ」、「エイジ・オブ・ザ・プライム」、「ニューレジェンズ」が公開された。
「ニューレジェンズ」は肩の4輪のタイヤや特徴的な頭部から「メナゾール」と思われ。「スタジオシリーズ」では映画「トランスフォーマー ザ・ムービー」での最終決戦時のオプティマスプライムとメガトロン、そして、ガルバトロンの部下サイクロナスと思われるシルエットとなっている。
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「トランスフォーマーニューレジェンズ」
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(C) TOMY