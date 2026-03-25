2026年3月28日第1期リニューアルオープン｢太秦映画村｣夜イベントは18歳未満入場不可

今年で50周年を迎えた｢太秦映画村｣では施設全体のフルリニューアルが進んでおり、2026年3月28日(土)に第1期リニューアルオープンします。最大のスケールで贈るライブショー｢360°リアルタイム ドラマ｣や18歳未満は入場不可の江戸時代の夜を楽しめるイベントなど見どころが満載です。一足先に取材してきましたので、見どころ･おすすめのお土産を紹介します。別記事では、フードについても紹介しています。

360°リアルタイムドラマ｢花嫁道中桜の宴｣

太秦映画村の新たな看板ライブショーの360°リアルタイムドラマ｢花嫁道中桜の宴｣では、映画村全体を舞台に江戸時代の京都の1日をリアルタイムでドラマが展開しいていくかつてないスケールの物語です。

江戸時代のとある京都の1日を垣間見ながら、時に事件が巻き起こる大きな物語を共に体験します。ここでしか体験できない圧倒的な没入体験をぜひ体験してくださいね。

360°リアルタイムドラマ｢花嫁道中 桜の宴｣

場所:大手門広場

スケジュール:13:30/20:00 ※5/31(日)までの限定開催

18歳未満の入場NGの大人向けイベント

18才未満は入場できない江戸時代の夜を楽しめる大人向けイベントは、｢丁半博打｣と｢大人しか入れない拷問屋敷｣の2つがあります。まずは、江戸の博打を体感できる参加型イベント｢丁半博打｣について紹介します。

舞台は、毎晩のように丁半博打がおこなわれている江戸時代の博打場。壺振りの｢さぁ張った張った!｣と威勢のいい声が飛び交う中、丁か半かを張る体験は迫力があります。

丁半博打(R-18)※整理券が必要です

場所:武家屋敷 弐乃間

スケジュール:16:25/17:10/18:35/19:20/20:05

｢大人しか入れない拷問屋敷｣では、江戸時代の取り調べが体験できます。ある事件の嫌疑をかけられ拷問屋敷へと導かれ、実際に拷問にかけられる体験をします。※痛くはないので安心して参加してくださいね。

拷問屋敷の中には、撮影所の美術スタッフが再現した拷問器具の数々があり見どころの1つです。

大人しか入れない拷問屋敷(R-18)

場所:武家屋敷 壱之間

スケジュール:17:00～20:30

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占い体験｢京花占い｣

舞台は、村の人々が人⽣に悩んだ時に訪れる占いの館。華やかな花札の柄で幻想的な雰囲気です。｢恋愛占い｣･｢金運占い｣･｢人⽣を笑いに変える京都弁占い｣の3 つの占いが体験できます。

｢金運占い｣では、花御前の説明に従いながら好きな数字･色にかけて金運を占う体験をします。

｢恋愛占い｣では、好きな花札を1枚引き、木箱より札と同じ絵柄の引き出しをあけます。そこには、恋の行く末が記載されています。

｢人⽣を笑いに変える京都弁占い｣では、京の者からの少々いけずな一言に思わず笑ってしまいます。

京花占い

場所:武家屋敷 弐乃間

スケジュール:10:00～15:30

他にも、江戸時代の京都にある侍修練場に弟子入りし、刀剣修行で腕前を磨く｢侍修練場｣の体験もあります。

侍修練場※整理券が必要です

場所:武家屋敷 壱之間

スケジュール:10:20/11:00/11:40/13:00/13:40

遊びながら学ぶ京文化｢浮世ノ京あそび｣

｢浮世ノ京あそび｣では、浮世絵で空間演出された町家を舞台に遊びながら京文化を学びます。

浮世絵の中へ入り込む没入体験｢浮世絵世界｣と、役者と触れ合いながら“京”や時代劇の所作･言葉遣いをあそびを通して学ぶ｢京あそび｣が体験できます。

浮世ノ京あそび

場所:うずわく町家

スケジュール:10:30/11:30/12:30/13:30/14:30/15:30/16:30/17:30/18:30/19:30

文化体験

文化体験では、｢華道｣･｢茶道｣･｢能｣･｢狂言｣などが体験できます。本格的な体験は思い出になりますね。※有料

旅の思い出の一品を購入!ショップ

新オープンのショップは、3店舗です。太秦映画村が直営で展開するコンセプトショップ｢お土産処｣では、映画村ならではのオリジナルグッズなどが販売されています。

また、店内には映画村ならではの展示もみどころの1つです。

映画村限定の商品からおすすめを紹介します。(写真左上から時計回り)甲斐荘手ぬぐい、甲斐荘京扇子、ギフト包装のオリジナル風呂敷、映画村ちりめん巾着。

ギフト包装のオリジナル風呂敷では、大切な人への贈り物としてリジナル風呂敷で品物をギフト包装してくれます。※有料

(写真左上から時計回り)映画村限定ビール｢助太刀｣、かたな飴、井筒の三笠、京のやさいあられ。

新しい日本文化の創造をコンセプト｢SOU･SOU 宣屋｣。

和食器とキッチンアイテムのお店｢東堂 AZUMA-DO｣。

いかがでしたか。メディア内覧会時には、東映太秦映画村 代表取締役の鎌田裕也氏のご挨拶もありました。

｢江戸時代の京へ、迷い込む。｣を新たなコンセプトに掲げ、20･30代を中心とした“大人の来場者”にも楽しんでいただける｢大人の没入体験パーク｣をぜひ体験してみてくださいね。

太秦映画村

所在地:京都市右京区太秦東蜂岡町10番地

オープン日:2026年3月28日(土)第1期リニューアルオープン

営業時間: 10:00～21:00※3月28日(土)はオープニングイベントのため、営業時間は11:00～となります。

定休日:火曜日(3月、4月、11月、祝日は火曜日も営業)

入村料(2027年春の第2期オープンまでの料金)

■終日(10:00～21:00) 大人(中学生以上)2,800円、子ども(3歳～小学生)1,600円

■ナイトタイム(17:00～21:00) 大人(中学生以上)2,000円、子ども(3歳～小学生)1,300円

※ご来場日によって料金が異なる場合がございます。

取材協力/太秦映画村