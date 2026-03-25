ノンスタ井上、X“乗っ取り被害”復旧 「Shigeki Morimoto」から名前変わる 「石田さんめっちゃ喜んでましたよ！笑」
お笑いコンビ・NON STYLEの井上裕介(46)が25日、自身のXを更新。公式Xの“乗っ取り被害”から復旧したことを伝えた。
【写真】「よかった！」名前が戻ったノンスタ井上のX
井上は24日午前11時43分に「Xが乗っ取られてました!!今、会社にも報告してパスワードも変更しました。諸々対応中です。ご迷惑おかけしてすみません」と“被害”を受けたことを公表。その後も「名前を変えたいのだが、審査中のため変更出来ない!!」「名前を変えたいのに何故かエラーになる。どうしたものか!?」と投稿していた。
井上のXは同日午後6時時点でも名前が「Shigeki Morimoto」になっていた。
翌25日午前10時9分、井上は「なんとか名前が元に戻りました!!色々とご迷惑、ご心配をおかけしました」と伝えた。名前は「井上裕介」に変わっていた。
この投稿には「お！戻りましたか！！良かったです！」「石田さんめっちゃ喜んでましたよ！笑」などの反響が寄せられている。
【写真】「よかった！」名前が戻ったノンスタ井上のX
井上は24日午前11時43分に「Xが乗っ取られてました!!今、会社にも報告してパスワードも変更しました。諸々対応中です。ご迷惑おかけしてすみません」と“被害”を受けたことを公表。その後も「名前を変えたいのだが、審査中のため変更出来ない!!」「名前を変えたいのに何故かエラーになる。どうしたものか!?」と投稿していた。
井上のXは同日午後6時時点でも名前が「Shigeki Morimoto」になっていた。
翌25日午前10時9分、井上は「なんとか名前が元に戻りました!!色々とご迷惑、ご心配をおかけしました」と伝えた。名前は「井上裕介」に変わっていた。
この投稿には「お！戻りましたか！！良かったです！」「石田さんめっちゃ喜んでましたよ！笑」などの反響が寄せられている。