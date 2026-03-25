演歌歌手、石原詢子（58）が25日、インスタグラムを更新。1カ月ぶりの外出を報告した。

石原は「昨日は気分も良かったし、お天気も良かったので1ヶ月ぶりに外に出て歩いてみた」と書き出し「最初の抗がん剤治療をして1ヶ月！いつも登る坂道 歩き慣れてる坂道が、途中動悸して立ち止まってしまうくらいキツかった」と打ち明けた。

続けて「たった1ヶ月なのにこんなに体力が落ちちゃうなんて・・。でも、、俄然やる気が出てきた!!こう言う性分なのだー 体力が落ちたのなら、つければよいのだ！抗がん剤を打ったら1週間は寝込むから、2週間目に入る頃から体力作りもしよう!!」とポジティブな思いをつづった。

さらに「昨日から元気です！お花たちや青い空を見てたら元気が出てきます！昨日の空は青かった 今日のお天気はイマイチだけど、雨降る前に少し歩いてきます。皆様もお健やかで穏やかな一日を。#石原詢子#いつもの坂がしんどい#抗がん剤治療#体力作りがんばります#恋雨」と呼びかけた。

石原は2月6日、自身のアカウントにて「弊社所属の石原詢子は昨年末に『乳がん』と診断されました。早期発見により初期段階ではありましたが担当医と相談し、無事に手術を済ませております」と所属事務所が発表していた。また、2月7日には「今後は先生と相談し身体の具合をみつつお仕事の方も続けて行けたら・・と思っておりますが、まずは2月末から治療を優先してしばらくは専念して参ります」と報告していた。