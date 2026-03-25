上田竜也（42）とTravis Japan川島如恵留（31）が25日、4月25日に開業する東京・EX THEATER ARIAKEで、「オープニングラインナップ発表会」に登壇した。

2人は10月に同所で上演される舞台「ノッキンオン・ロックドドア THE STAGE」でダブル主演を務める。23年放送のドラマ版に続き、堤幸彦氏（70）が演出を手がける。堤氏は主演の2人ついて「新たにすごい圧の強い2人に来てもらった」と歓迎。約9年ぶりにタッグを組む上田は、堤氏の魅力について「緊迫感あるミステリーの中にふんだんにこめられた笑いが一見ミスマッチですけど、堤監督がやることでで、すばらしい作品に変わる」と手腕を絶賛。上田を「たつにい」と呼んで慕う川島は「大好きな先輩と役の上では同い年になる。2人で一つの事件を解決していく役なので、ステージ上でどのように2人が同じ立場でいれるのかが楽しみ」と語った。

同劇場のこけら落とし公演で、なにわ男子の大橋和也（28）とW主演するtimelesz寺西拓人（31）は上田、川島と舞台で共演経験もある。2人の作品について「観に行くのが楽しみです」としつつ「（新劇場の）楽屋はきれいに使って、圧の強い2人にしばかれないように」とおそれると、上田は「汚かったらかちこみに行くからな」と威嚇した。