ブロガーの桃（41）が、建築中の注文住宅のテラスや遊び部屋を公開し、心配なことを明かした。

【映像】建築中の桃の注文住宅（複数カット）

2025年2月、ブログで土地の購入を報告した桃。その後は建築中の注文住宅について投稿し、吹き抜けのリビングや「1番心配していた」というキッチンなども公開してきた。

建築中の注文住宅を公開

2026年3月24日の更新では、「ちらっと新居を見に行ってきました！！色々と最終チェック。テラスに緑が入るの楽しみ！！ただ…こんなステキな花壇を作っていただく予定なんだけど、想像してたよりもテラスが狭かったから、これ入ったら、ほとんどスペースがなくなっちゃいそうだ…家が完成するにつれて、色々、ああすればよかった、こうすればよかった、こうすればもっと節約できたのになぁ…！が、出て来ちゃうもんだよね！でも、きっと完成したらステキになるはず…！ドキドキ。」とつづり、テラスや、クッションが敷かれた遊び部屋なども公開した。

この投稿には「後から色々でてくるんだよね、あーすれば、こーすれば、それも良き思い出」「思う存分、ウンテイ部屋で遊べたらいいね。」などのコメントが寄せられている。（『ABEMA NEWS』より）