安藤百香が首位キープでハーフターン 早川夏未が猛追2位【ネクヒロ第2戦】
＜丸山木材ホールディングス 110th Anniversary meet tree × KISS ON THE GREEN Cup 初日（2日間競技）◇25日◇明智ゴルフ倶楽部ひるかわゴルフ場（岐阜）◇6,147ヤード・パー72＞JLPGAへの登竜門「マイナビ ネクストヒロインゴルフツアー」の2026年第2戦「丸山木材ホールディングス 110th Anniversary meet tree × KISS ON THE GREEN Cup」の最終日。全選手が前半を終了し、初日トップの安藤百香がトータル8アンダーの単独首位で折り返した。
ネクヒロ第2戦LIVE配信中 8アンダー、7アンダー…上位大混戦！
1打差の2位に早川夏未、トータル6アンダーの3位に開幕戦からの連勝を狙う久世夏乃香、4アンダー4位タイに和久井麻由、井上渚が続いている。3アンダー6位タイに國分彩那、中島萌絵、2アンダー8位には石川夢香がいる。2日間大会のため賞金総額は300万円、優勝賞金は100万円となっている。大会は25日の最終日にYouTubeでLIVE配信が行われる。マイナビネクストヒロインゴルフツアー2026開幕戦「丸山木材ホールディングス 110th Anniversary meet tree × KISS ON THE GREEN Cup」解説：中村香織オンコースレポート：黒田カントリークラブ実況：小森谷徹
<ゴルフ情報ALBA.Net>
ネクヒロ第2戦リーダーボード
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