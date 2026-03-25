今田耕司、収録で怒られたエピソード「勝手に語尾を変えたらダメ」 政府広報番組のMCに就任
お笑い芸人の今田耕司（59）が、フジテレビほか『ニッポン 今だ！ラボ』（毎週水曜 後9：54〜10：00※初回は後10：48〜10：54）のMCに就任し、10日に都内で行われた初回収録後囲み取材に登壇。語尾を変えたら内閣府に怒られたエピソードを語った。
【集合ショット】にあってる…！研究員のような衣装で登場した今田耕司＆森香澄
同番組は政府の政策をわかりやすく伝える番組。「世の中の人にしっかりと伝えないとあかん」と話し方を意識した今田。語尾を変えてMCをしたら「勝手に語尾を変えたらダメで、内閣府からえらい怒られました」と収録中のやりとりを冗談めかした。しかし「怒られても自分が勉強になるので、非常に楽しくやらせていただきました。こうなってるんやっていう驚きもありました」とやりがいを感じている様子。
同番組は「硬いテーマを柔らかく、知的に伝える『知的エンタメ番組』」がコンセプト。ラボ（研究所）のようなセットで政府の施策などを伝えていく。放送を通して、国民の知的好奇心を刺激し、「知ったらうれしくなる」発見と感動を提供することがねらいとなっている。
MCの今田が「所長」、森香澄が「研究員」となり、政府の重要施策や現代社会の課題を「今のニッポンの姿」として深掘る。バーチャルセットを活用し、ダムの調整室や田んぼの中など、テーマに合わせた没入感のある演出が行われる。
【集合ショット】にあってる…！研究員のような衣装で登場した今田耕司＆森香澄
同番組は政府の政策をわかりやすく伝える番組。「世の中の人にしっかりと伝えないとあかん」と話し方を意識した今田。語尾を変えてMCをしたら「勝手に語尾を変えたらダメで、内閣府からえらい怒られました」と収録中のやりとりを冗談めかした。しかし「怒られても自分が勉強になるので、非常に楽しくやらせていただきました。こうなってるんやっていう驚きもありました」とやりがいを感じている様子。
MCの今田が「所長」、森香澄が「研究員」となり、政府の重要施策や現代社会の課題を「今のニッポンの姿」として深掘る。バーチャルセットを活用し、ダムの調整室や田んぼの中など、テーマに合わせた没入感のある演出が行われる。