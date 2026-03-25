タレントの辻希美（38）が25日、フジテレビ「ぽかぽか」（月〜金曜前11・50）に出演。長女の反抗期について語った。

昨年8月に第5子の次女・夢空（ゆめあ）さんを出産した辻は、同番組水曜レギュラーを育休中。この日は共演者に手料理を振る舞う特別企画で301日ぶりに出演し、番組の恒例企画「ぽいぽいトーク」を実施した。

俳優・加藤大悟から「意地でも出前しないっぽい」と指摘され“△”の札をあげた辻。「今までは作らなきゃと思って作ってきたんですけど、家族が増えて赤ちゃんがいるとなかなかそうもいかなくて。自分のモノとかは簡単にチンするものとか出前とかもする」と明かした。

続けて「ただ、子供には反抗期でご飯作ることしかできなくなっちゃった時期があって」といい「それ以外も“親なんて”みたいな。拒否もされちゃう」時期があったと回顧。「それでもできることってご飯を作ることしかなくて。ご飯だけは子供に対してちゃんと作ってあげたいって思ってて」と語った。

今は三男が反抗期まっただ中だと話すと「ハライチ」岩井勇気から「攻略法はあるの？」と質問が。「その子によって違う」と前置きして「長女（希空）の時は長くて、2年くらい口きかない時期があって。そん時もとりあえずご飯作って部屋の前置いて、なくなってるか残ってるかを確認してみたいな」と振り返った。

「ハライチ」澤部佑が「ご主人（杉浦太陽）はどんな感じだったの？」と質問すると「長女の時は（反抗期が）初めてで泣きそうになってました」と苦笑い。「ショックもデカいしちょっとイライラもしちゃうみたいな」と明かした。