テレビ大阪は２５日、大阪市内の同局で春の改編会見を行い、４月１日から「開局４５周年記念 テレビ大阪ネクストＩＰプロジェクト 制作費総額１億円 ナナめ上のコンテンツ企画募集！」を実施することを発表した。

プロジェクトではこれまで社内のみで行われていた企画募集を社外からも募り、開局４５周年を迎える１０月以降、毎月１つのペースで新企画をテストする予定。１企画につき２００〜１０００万円の制作費を想定しており、優秀な企画には最大１億円を用意する破格の条件となっている。

会見に出席した羽柴康晴編成部長は「今までの番組企画の枠を越える、ナナめ上の企画募集をやっていきたい」と、企画の趣旨を説明。応募者に関してはフリーのクリエイター、クリエイティブ企業を想定しているが、「門戸は閉ざしません。例えばインフルエンス力のある方に応募していただけたら、そこは閉ざしません」とした。

募集ジャンルを限定することもないといい、「オリジナリティと、その先があるかどうかを見ていく。放送外の展開がどれだけあるのか。収益性はすごく重要視する部分だと思います」と判断基準のひとつを明らかにし、「弊社がタグを踏んだことのないような、全然ちがう角度からくる企画を期待しています」と、語った。