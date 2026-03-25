【巨人】今季キービジュアル「ＨＥＲＯ ＩＳ ＨＥＲＥ！」グッズを２７日から発売
巨人は、今季のキービジュアルとキャッチコピー「ＨＥＲＯ ＩＳ ＨＥＲＥ！」を使用したグッズを、２７日から発売すると発表した。巨人公式オンラインストアと東京ドームの公式グッズショップ「ＧＩＡＮＴＳ ＳＴＯＲＥ」（一部店舗を除く）で取り扱う。
「ＨＥＲＯ ＩＳ ＨＥＲＥ！」には、“この場所、この瞬間”において躍動するすべての存在がヒーローになり得るという理念が込められている。ビジュアルは、個々の選手がジャイアンツの新時代のヒーローとして観客を魅了し、勝利へと突き進む姿を表現している。
商品は、キービジュアルを使用したデザインを中心に、選手の個別ビジュアルに使用しているイメージカラーに合わせたプレーヤーズフェイスタオルなど、多種多様なグッズをとりそろえている。
■商品一覧
・Ｔシャツ［ＹＧ］（ホワイト）※Ｓ〜２ＸＬ ４，５００円
・Ｔシャツ［ＴＧ］（ブラック）※Ｓ〜２ＸＬ ４，５００円
・トートバッグ［ＹＧ］（ナチュラル） ３，５００円
・トートバッグ［ＴＧ］（ブラック） ３，５００円
・縦型プリントフェイスタオル（１６種） ２，４００円
・プリントフェイスタオル［男子集合、男女集合、監督、選手別］ ２，４００円
・パノラマアクリルスタンド［男子集合、男女集合］ ２，２００円
・プリントプレーヤーズフェイスタオル（１６種） ２，２００円
・アクリルスタンド（１６種） １，８００円
・アクリルコースター（１６種） １，５００円
・ピンズ［ＹＧ、ＴＧ］ １，０００円
・フェイスタオル型ピンズ（１６種） １，０００円
・＜シークレット＞縦型キーホルダー （１８種） １，２００円
・＜シークレット＞フェイスタオル型キーホルダー（１６種） ９００円
・＜シークレット＞クリアカード（１６種） ５００円
・＜カプセルトイ＞缶バッジ（１８種） ６００円
・＜カプセルトイ＞ラバーキーホルダー（１８種） ６００円
詳細は球団公式ホームページまで。