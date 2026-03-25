縦型プリントフェイスタオル

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　巨人は、今季のキービジュアルとキャッチコピー「ＨＥＲＯ　ＩＳ　ＨＥＲＥ！」を使用したグッズを、２７日から発売すると発表した。巨人公式オンラインストアと東京ドームの公式グッズショップ「ＧＩＡＮＴＳ　ＳＴＯＲＥ」（一部店舗を除く）で取り扱う。

　「ＨＥＲＯ　ＩＳ　ＨＥＲＥ！」には、“この場所、この瞬間”において躍動するすべての存在がヒーローになり得るという理念が込められている。ビジュアルは、個々の選手がジャイアンツの新時代のヒーローとして観客を魅了し、勝利へと突き進む姿を表現している。

　商品は、キービジュアルを使用したデザインを中心に、選手の個別ビジュアルに使用しているイメージカラーに合わせたプレーヤーズフェイスタオルなど、多種多様なグッズをとりそろえている。

　

■商品一覧

・Ｔシャツ［ＹＧ］（ホワイト）※Ｓ〜２ＸＬ　４，５００円

・Ｔシャツ［ＴＧ］（ブラック）※Ｓ〜２ＸＬ　４，５００円

・トートバッグ［ＹＧ］（ナチュラル）　３，５００円

・トートバッグ［ＴＧ］（ブラック）　３，５００円

・縦型プリントフェイスタオル（１６種）　２，４００円

・プリントフェイスタオル［男子集合、男女集合、監督、選手別］　２，４００円

・パノラマアクリルスタンド［男子集合、男女集合］　２，２００円

・プリントプレーヤーズフェイスタオル（１６種）　２，２００円

・アクリルスタンド（１６種）　１，８００円

・アクリルコースター（１６種）　１，５００円

・ピンズ［ＹＧ、ＴＧ］　１，０００円

・フェイスタオル型ピンズ（１６種）　１，０００円

・＜シークレット＞縦型キーホルダー　（１８種）　１，２００円

・＜シークレット＞フェイスタオル型キーホルダー（１６種）　９００円

・＜シークレット＞クリアカード（１６種）　５００円

・＜カプセルトイ＞缶バッジ（１８種）　６００円

・＜カプセルトイ＞ラバーキーホルダー（１８種）　６００円

　詳細は球団公式ホームページまで。