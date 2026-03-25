巨人は、今季のキービジュアルとキャッチコピー「ＨＥＲＯ ＩＳ ＨＥＲＥ！」を使用したグッズを、２７日から発売すると発表した。巨人公式オンラインストアと東京ドームの公式グッズショップ「ＧＩＡＮＴＳ ＳＴＯＲＥ」（一部店舗を除く）で取り扱う。

「ＨＥＲＯ ＩＳ ＨＥＲＥ！」には、“この場所、この瞬間”において躍動するすべての存在がヒーローになり得るという理念が込められている。ビジュアルは、個々の選手がジャイアンツの新時代のヒーローとして観客を魅了し、勝利へと突き進む姿を表現している。

商品は、キービジュアルを使用したデザインを中心に、選手の個別ビジュアルに使用しているイメージカラーに合わせたプレーヤーズフェイスタオルなど、多種多様なグッズをとりそろえている。

■商品一覧

・Ｔシャツ［ＹＧ］（ホワイト）※Ｓ〜２ＸＬ ４，５００円

・Ｔシャツ［ＴＧ］（ブラック）※Ｓ〜２ＸＬ ４，５００円

・トートバッグ［ＹＧ］（ナチュラル） ３，５００円

・トートバッグ［ＴＧ］（ブラック） ３，５００円

・縦型プリントフェイスタオル（１６種） ２，４００円

・プリントフェイスタオル［男子集合、男女集合、監督、選手別］ ２，４００円

・パノラマアクリルスタンド［男子集合、男女集合］ ２，２００円

・プリントプレーヤーズフェイスタオル（１６種） ２，２００円

・アクリルスタンド（１６種） １，８００円

・アクリルコースター（１６種） １，５００円

・ピンズ［ＹＧ、ＴＧ］ １，０００円

・フェイスタオル型ピンズ（１６種） １，０００円

・＜シークレット＞縦型キーホルダー （１８種） １，２００円

・＜シークレット＞フェイスタオル型キーホルダー（１６種） ９００円

・＜シークレット＞クリアカード（１６種） ５００円

・＜カプセルトイ＞缶バッジ（１８種） ６００円

・＜カプセルトイ＞ラバーキーホルダー（１８種） ６００円

詳細は球団公式ホームページまで。