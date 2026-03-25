「議論の対象は2案」

日米首脳会談も乗り切り、依然として高支持率を保っている高市早苗首相だが、そんな彼女にも“アキレス腱”が存在するという。「女性天皇」を巡る“変節”だ。識者は、対応次第で高市内閣は大きな傷を負うことになると指摘する。

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安定的な皇位継承に向けた与野党協議が、4月にも再開されることになった。高市首相は今国会での皇室典範改正法案成立に意欲を見せているわけだが、まずはこれまでの経緯をおさらいしておくと、政府の有識者会議がまとめた「皇位継承策」が2022年1月、国会に示されたのを受け、24年5月から皇族数の確保について与野党協議が始まった。

高市早苗首相

「議論の対象は『女性皇族が婚姻後も皇室に残る』『旧宮家の男系男子を養子として迎える』の2案。額賀福志郎前衆院議長が主導して話し合いが続いてきましたが、いずれの案も各党間で見解の隔たりが大きく、意見集約には至りませんでした」（政治部デスク）

〈女性天皇には反対をしていません〉

これと並行して、合意点を見いだすべく自民党の麻生太郎副総裁と立憲民主党の野田佳彦前代表との会談が水面下で進められてきたのだが、意見の一致は見られず。全体協議は昨年4月を最後に開かれていなかった。こうした状況を踏まえ、ようやくこの4月に協議が再開されることになったのである。それに先立ち、国会でも3月16日、参院予算委員会で立憲民主党の蓮舫議員が、

〈世論は6割、7割、8割、愛子天皇を認めるという声がある〉

参院予算委員会で立憲民主党の蓮舫氏の質問に答弁する高市首相

としながら、

〈女性天皇への法改正に歩みを進めることはあるか〉

そう高市首相に問いかけていた。これに対して、

「高市さんは有識者会議の報告に言及し、悠仁さままでの継承の流れをゆるがせにしてはならないという箇所を引用。この報告を尊重すると答弁し、併せて悠仁さま以降の継承を具体的に議論するには“機が熟していない”と述べたのです」（前出のデスク）

議場で女性天皇に否定的な言動を繰り返した首相だが、かつては、

〈私は、女性天皇には反対をしていません。女系天皇に反対しているのです〉（「文藝春秋」22年1月号）

と発言していたこともあり、SNSでは「裏切り」などと批判が相次いだ。念のため、「女系天皇」とは母のみが皇統につながる天皇で、女性天皇とは似て非なるものである。

皇室典範特例法案に関する全体会議に臨む額賀福志郎前衆院議長ら

「問題の先送りに過ぎない」

果たして高市首相は今後、「女性天皇」についてどのようなスタンスを取るつもりなのだろうか。象徴天皇制に詳しい名古屋大学大学院の河西秀哉准教授はこう指摘する。

「かつて女性天皇を容認する旨の発言をしていた高市さんの姿勢は、国民の目に“手のひら返し”と映ったとしても仕方ありません。保守派に配慮して持論を強く打ち出せないのかもしれませんが、高市さんの支持者には“初の女性総理だから”というだけでふんわりと支持している人も多い。今後、男系男子に固執し、与党が強硬に養子案を認める法改正を進めれば、こうした支持者は“どうして女性が女性天皇を認めないのか”と疑問を抱かざるを得ません。旧態依然としたイメージがついて、内閣支持率はさらに下がっていくでしょう」

法案が通れば一件落着、とはいかないのだ。

「今後、高市さんが落としどころを探るとなれば、まず典範を改正して養子案を盛り込み“私は成し遂げた”という実績をつくる。結果的に誰も養子に名乗り出なくても、保守派へのエクスキューズにはなります。さらに女性皇族が結婚後も皇室に残れる案も採用する。こうして女系天皇の芽を摘みながら女性に皇位継承権を与える余地を辛うじて残せば、ふんわりとした支持層にもアピールできます。ただしそんな妥協案はしょせんまやかしであり、継承問題の先送りに過ぎないことは国民に見抜かれてしまうかもしれませんが……」（同）

3月26日発売の「週刊新潮」では、「愛子天皇待望論と高市首相」について、皇室典範の歴史を振り返りながら、複数の識者の解説を基に特集する。

「週刊新潮」2026年4月2日号 掲載