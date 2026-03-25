女優の松本まりかが２５日、都内でポップアップイベント「Ｅｎｇｌｉｓｈ Ｐｅａｒ Ｆｅｓｔｉｖａｌ」に登場した。

英国発のフレグランスライフスタイルブランド「ジョーマロン ロンドン」のポップアップイベントが２６日から３日間開催。松本は店内に入店した時を振り返り、「扉を開けた瞬間からわくわくするような新しい春の始まりみたいなで、ちょっとお祭りな感じもあった」と笑みを浮かべた。

４月を目前とし、新生活を始める人に向けてのアドバイスを求められると「断捨離をオススメします」と即答。「お片付けをすると、自分の中に余白が生まれてきて、そこに新しい感性だったり、新しい意見だったりが入ってくるスペースを作っていくと、違う世界が見えてくるんじゃないかなと思う。新生活が始まるというこの時期に新しいいいものが入ってくるというスペースを開けておくということは、とてもオススメです」と呼びかけた。

続けて、自身が以前聞いたという、「１日１つ物を減らし続けることを１０年間続けた人が、ミニマリストの生活になった」というエピソードを引き合いに出すと、「じゃあ私、今日から始めます。これを機に、皆さんの前で公言したので、１日１断捨離始めてみます」と突然宣言。その理由についても「人前で言っちゃったら裏切れないじゃないですか。だから、苦しい環境を自ら作っていく。そうすることでちょっとずつ向上していける自分になるんじゃないかなと思ってその手法を私はよく使う」と明かし、ストイックぶりを見せた。