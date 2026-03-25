山下美月、たっぷりフリルの純白ワンピースから美脚チラリ 春のつけたい香水は「温かみもありつつ爽やかで軽やか」
俳優の山下美月（26）が25日、都内で行われた英国発フレグランスライフスタイルブランド「JO MALONE LONDON（ジョーマローンロンドン）」のポップアップイベント『English Pear Festival（イングリッシュペアーフェスティバル）』のフォトコールに出席した。
【全身ショット】綺麗…！ホワイトドレスで登場した山下美月
ポップアップの世界観を表現した英国の春を感じる果樹園をイメージしたフォトスポットに登場した山下は、美脚がのぞくたっぷりとしたフリルが印象的な純白のワンピースで、庭園に佇む休日の令嬢のような佇まい。
「温かみもありつつ爽やかで軽やか」として、今回のコレクションから「イングリッシュペアー＆スイートピー」をセレクトした山下は、「グループフルーツの香りを混ぜるとよりフレッシュになってこの春たくさんつけたい」と目を輝かせた。
また、プレゼントするなら「いつも応援してくださっているファンの皆さんに」とファンへの思いをにじませつつ、「気持ちだけ香りを届けたいなと思っています」と現実的な一面をのぞかせ笑いを誘った山下。さらに「朝仕事に行くタイミングでギリギリにつけるとスイッチが入る」とおすすめの香水の楽しみ方も語っていた。
本ポップアップイベントは、あす26日〜28日に東京・ヨドバシJ6ビルディングにて開催。ジョーマローンロンドンを象徴する素材“ペアー＝洋梨”を主役にした「イングリッシュペアー」コレクションをテーマに、春の果樹園を思わせる空間が広がり、世界観を体験できる。
フォトコールにはほかに、山田涼介、上野樹里、松本まりか、鈴木愛理、鈴鹿央士、山下美月、萩原利久、岩瀬洋志が参加した。
【全身ショット】綺麗…！ホワイトドレスで登場した山下美月
ポップアップの世界観を表現した英国の春を感じる果樹園をイメージしたフォトスポットに登場した山下は、美脚がのぞくたっぷりとしたフリルが印象的な純白のワンピースで、庭園に佇む休日の令嬢のような佇まい。
また、プレゼントするなら「いつも応援してくださっているファンの皆さんに」とファンへの思いをにじませつつ、「気持ちだけ香りを届けたいなと思っています」と現実的な一面をのぞかせ笑いを誘った山下。さらに「朝仕事に行くタイミングでギリギリにつけるとスイッチが入る」とおすすめの香水の楽しみ方も語っていた。
本ポップアップイベントは、あす26日〜28日に東京・ヨドバシJ6ビルディングにて開催。ジョーマローンロンドンを象徴する素材“ペアー＝洋梨”を主役にした「イングリッシュペアー」コレクションをテーマに、春の果樹園を思わせる空間が広がり、世界観を体験できる。
フォトコールにはほかに、山田涼介、上野樹里、松本まりか、鈴木愛理、鈴鹿央士、山下美月、萩原利久、岩瀬洋志が参加した。