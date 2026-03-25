「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」の２５日正午現在で東洋エンジニアリング<6330.T>が「売り予想数上昇」２位となっている。



２５日の東証プライム市場で、東洋エンジが３日ぶりに反発。同社は海底からレアアースを含む泥を回収するシステムの開発に関わっており、南鳥島近海でのレアアースの試験採掘で一気に人気化した。ただ、１月１６日に８７６０円の高値をつけた後は下値を探る展開が続く。３月に入りいったん値を戻したが、同社株の信用倍率は２．９９倍と上昇しており、信用買いを入れていた投資家からの売りも膨らみ２３、２４日と大幅安となった。この日はリバウンド狙いの買いが流入したほか、肥料関連株として海外での尿素プラントに対し独自技術のライセンスを供与している実績があることも評価された。もっとも株価の反発局面では戻り売りも警戒されている様子だ。



出所：MINKABU PRESS