パンにもご飯にも合う！「とりとブロッコリーのクリーム煮」
【画像で見る】ブロッコリーを下ごしらえしておけば約12分でできあがり「とりとブロッコリーのクリーム煮」」
帰ってから夕食はなるべく短時間で作りたい！レンジでブロッコリーの下ごしらえをしておけば、当日の調理時間を短縮することができます。下ごしらえしたレンチンブロッコリーはそのまま食べられるのも嬉しいポイント。
教えてくれたのは…
▷郄山かづえさん
料理研究家。分かりやすく効率的な家庭料理を雑誌や書籍で提案。自身も日常的に野菜の下ごしらえを活用し、忙しい毎日をのりきっている。
【材料（作りやすい分量）と作り方】
ブロッコリー大1個（約400g）は小房に分けて縦半分に切り、茎は皮を厚めにむいて四つ割りにし、長さを半分に切る。水にさっとくぐらせて直径24cmの耐熱皿に並べ入れ、ラップをかけて600Wで4分レンチンする。
※レンチンした野菜は粗熱をとり、水けがある場合は拭き取ってから清潔な保存容器に入れます。冷蔵室で保存し、3〜4日以内に使い切ってください。
■とりとブロッコリーのクリーム煮
パンにもご飯にも合う人気の洋風おかず
約12分で完成！
【材料・2人分】
レンチンブロッコリー（上記参照）...200g
とりももから揚げ用肉...250g
牛乳...2カップ
玉ねぎ...1/4個
塩 こしょう バター 小麦粉
【作り方】
1．玉ねぎは縦薄切りにする。とり肉に塩小さじ1/2、こしょう少々をふる。
2．フライパンにバター15gを中火で溶かし、とり肉を皮目を下にして並べ入れ、約1分ずつ両面を焼く。玉ねぎを加えて約2分炒め、小麦粉大さじ2をふり入れて粉っぽさがなくなるまで約1分炒める。
3．レンチンブロッコリー、牛乳を加えて混ぜ、とろみがついたら塩、こしょう各少々を加えて温める。
（1人分495kcal／塩分2.3g）
※電子レンジを使う場合は600Wのものを基準としています。500Wなら1.2倍、700Wなら0.9倍の時間で加熱してください。また機種によって差がありますので、様子をみながら加熱してください。
レシピ考案／郄山かづえ 撮影／難波雄史 スタイリング／阿部まゆ子 イラスト／いいあい 栄養計算／スタジオ食 編集協力／渡辺ゆき