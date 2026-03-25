「とりとブロッコリーのクリーム煮」


【画像で見る】ブロッコリーを下ごしらえしておけば約12分でできあがり「とりとブロッコリーのクリーム煮」」

帰ってから夕食はなるべく短時間で作りたい！レンジでブロッコリーの下ごしらえをしておけば、当日の調理時間を短縮することができます。下ごしらえしたレンチンブロッコリーはそのまま食べられるのも嬉しいポイント。

教えてくれたのは…

▷郄山かづえさん

料理研究家。分かりやすく効率的な家庭料理を雑誌や書籍で提案。自身も日常的に野菜の下ごしらえを活用し、忙しい毎日をのりきっている。

■味しみ抜群でそのまま食べても◎！レンチンブロッコリー

【材料（作りやすい分量）と作り方】

ブロッコリー大1個（約400g）は小房に分けて縦半分に切り、茎は皮を厚めにむいて四つ割りにし、長さを半分に切る。水にさっとくぐらせて直径24cmの耐熱皿に並べ入れ、ラップをかけて600Wで4分レンチンする。

※レンチンした野菜は粗熱をとり、水けがある場合は拭き取ってから清潔な保存容器に入れます。冷蔵室で保存し、3〜4日以内に使い切ってください。

■とりとブロッコリーのクリーム煮

パンにもご飯にも合う人気の洋風おかず

約12分で完成！

時短で作る洋風おかず


【材料・2人分】

レンチンブロッコリー（上記参照）...200g

とりももから揚げ用肉...250g

牛乳...2カップ

玉ねぎ...1/4個

塩　こしょう　バター　小麦粉

【作り方】

1．玉ねぎは縦薄切りにする。とり肉に塩小さじ1/2、こしょう少々をふる。

2．フライパンにバター15gを中火で溶かし、とり肉を皮目を下にして並べ入れ、約1分ずつ両面を焼く。玉ねぎを加えて約2分炒め、小麦粉大さじ2をふり入れて粉っぽさがなくなるまで約1分炒める。

3．レンチンブロッコリー、牛乳を加えて混ぜ、とろみがついたら塩、こしょう各少々を加えて温める。

（1人分495kcal／塩分2.3g）

※電子レンジを使う場合は600Wのものを基準としています。500Wなら1.2倍、700Wなら0.9倍の時間で加熱してください。また機種によって差がありますので、様子をみながら加熱してください。

レシピ考案／郄山かづえ　撮影／難波雄史　スタイリング／阿部まゆ子　イラスト／いいあい　栄養計算／スタジオ食　編集協力／渡辺ゆき

　