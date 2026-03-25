株式会社レイクプラッツ（H&Y Filters JAPAN）は、レンズ一体型デジタルカメラ「RICOH GR IV」シリーズ専用アクセサリーを3月9日（月）に発売した。

ラインアップは操作性を高める「サムレスト」、ドレスアップアイテムの「メタルリング」、49mm径のフィルターが装着できる「アダプターチューブ」、アダプターチューブと併用する「レンズフード」の4製品。

いずれも、GR IVシリーズとの一体感を重視した、アルミ削り出しのアクセサリーとしている。

また、カラーバリエーションとして、ブラック、シルバー、ゴールデンオリーブを用意する。

H&Y サムグリップ RICOH GR IV 対応 アルミ削り出し

アクセサリーシューを利用して固定するサムレスト。価格は2,980円。

ブラック

シルバー

ゴールデンオリーブ

H&Y メタルリング RICOH GR IV 対応 アルミ削り出し

標準装備のリングキャップと交換して使用するドレスアップアクセサリー。価格は2,280円。

ブラック

シルバー

ゴールデンオリーブ

H&Y アダプターチューブ RICOH GR IV 対応 アルミ削り出し

先端に49mm径のフィルターが装着できるアクセサリー。価格は3,880円。

電源を入れた際、レンズ先端がチューブ内に収まるようになっており、不意の衝撃からレンズ鏡胴を守ることもできる。

ブラック

シルバー

ゴールデンオリーブ

H&Y レンズフード RICOH GR IV 対応 アルミ削り出し

アダプターチューブを組み合わせて使用するレンズフード。価格は4,880円。

ブラック

シルバー

ゴールデンオリーブ