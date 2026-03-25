『SUMMER SONIC 2026』.ENDRECHERI.、マカロニえんぴつら第3弾追加アーティスト発表

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8月14日・15日・16日に千葉・ZOZOマリンスタジアム＆幕張メッセおよび大阪・万博記念公園にて開催される『SUMMER SONIC 2026』の第3弾追加アーティストが発表された。

■JENNIEは東京8月14日、大阪8月16日に出演

東京8月14日・大阪8月15日には、アイルランド出身の実力派シンガーソングライター・DERMOT KENNEDY、4月発売の新作にも期待が高まるHOLLY HUMBERSTONE、そして世代やシーンを超えて支持を広げ続けるマカロニえんぴつが決定。さらに、タイのポップシーンで注目を集めるガールズグループ・PiXXiE（東京のみ）、1月の初来日公演も即日完売となったネオシューゲイザーアーティスト・WISP、あらたな美学を表現し続ける姿勢で圧倒的な存在感を放つ女王蜂（東京のみ）もラインナップに加わった。

東京8月15日・大阪8月16日には、イスラエル出身のオルタナティブロックバンド・FATHER OF PEACE、『サマソニ』初年度のヘッドライナーを飾ったロックアイコン・JON SPENCERが、ソロ名義で25周年の『サマソニ』に帰還。さらに、洗練されたパフォーマンスで魅了するフィリピンの国民的ポップスター・SB19（東京のみ）の出演も決定した。

東京8月16日・大阪8月14日には、BanG Dream!から誕生した実力派5人組ガールズバンド・Ave Mujica、ファンクミュージックを軸に音楽、ファッション、アートを横断する独自の表現であらたな体験へと誘う堂本剛のプロジェクト・.ENDRECHERI.が登場する。

また、JENNIEは東京8月14日、大阪8月16日に出演となった。

現在、抽選で特典が当たる1DAYチケット、1DAYプラチナチケットのオフィシャル先行がスタートしている。

※メイン写真：東京会場ラインナップ

■イベント情報

『SUMMER SONIC 2026』

08/14（金）千葉・ZOZOマリンスタジアム＆幕張メッセ／大阪・万博記念公園

08/15（土）千葉・ZOZOマリンスタジアム＆幕張メッセ／大阪・万博記念公園

08/16（日）千葉・ZOZOマリンスタジアム＆幕張メッセ／大阪・万博記念公園

■関連リンク

『SUMMER SONIC 2026』公式サイト

https://www.summersonic.com