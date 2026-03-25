嵐の公式Instagramにて、2014年5月28日にリリースされた「誰も知らない」のジャケットが公開された。

【写真】カラフルなスーツを纏った嵐【動画】黒スーツでクールに踊る嵐「誰も知らない」MV

■松本樹、二宮和也、櫻井翔は外ハネヘアに！

「誰も知らない」は、大野智が主演を務めたTVドラマ『死神くん』（テレビ朝日系）の主題歌。公開された通常版のジャケットでは、5人がカラフルなスーツを纏った姿が収められている。

（左から）二宮和也は爽やかな水色のジャケットに深紫色のネクタイ、相葉雅紀はグリーンのジャケットに赤いパンツ、大野は赤いジャケットとネクタイに白いパンツ、櫻井翔はネイビーのジャケットに青いシャツとパンツ、そして松本潤は、紫の柄ジャケットにピンクのパンツを合わせた。茶髪の松本、櫻井の襟足、そして黒髪の二宮は外ハネにセットしている。

カラフルなジャケット写真だが、メンバーは無表情で各々に視線をそらしており、“誰も知らない”といった無関心で不穏な空気も漂う。

なお、同曲のMVでは全員が黒スーツを着てクールなダンスを披露している。

SNSには「VS嵐の曲名タイトルくだりのトーク好きだった」「マジカッコ良すぎ」「懐かしい～！」「ビジュ良すぎ！」「死神くん面白かったなぁ」「『曲名は？』『誰も知らない』のやり取り可愛かったー」「大ちゃんドラマの主題歌ってかっこいい歌が多いよね」「かっこいい～！」「この潤くんのビジュがもう一生だいすき」「vs嵐でのやり取り思い出す笑」など、様々な感想が寄せられている。

■動画：嵐「誰も知らない」MV