25日13時現在の日経平均株価は前日比1410.63円（2.70％）高の5万3662.91円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は1459、値下がりは102、変わらずは18と、値上がり銘柄の割合が90％超に達する全面高商状となっている。



日経平均プラス寄与度トップはアドテスト <6857>で、日経平均を231.31円押し上げている。次いでＳＢＧ <9984>が220.61円、東エレク <8035>が187.52円、フジクラ <5803>が56.82円、東京海上 <8766>が46.13円と続く。



マイナス寄与度は14.54円の押し下げでリクルート <6098>がトップ。以下、コナミＧ <9766>が8.86円、野村総研 <4307>が3.04円、バンナムＨＤ <7832>が2.81円、ベイカレント <6532>が2.14円と続いている。



業種別では33業種中31業種が上昇し、下落は鉱業の1業種のみ。値上がり率1位は保険で、以下、非鉄金属、ガラス・土石、銀行、金属製品、機械と続いている。



※13時0分8秒時点



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