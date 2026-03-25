MLB公式サイトは24日（日本時間25日）、「2026年に野球界最高の賞を獲得するのは誰か？」と題した記事を公開。新シーズン開幕を前に各リーグのMVPやサイ・ヤング賞、新人王などを予想している。

中でも注目されるのがMVPの予想で、両リーグを代表するスター選手が名を連ねている。

■2シーズンは二大スターが独占

MLB公式サイトのテオ・デローサ記者が公開した記事では、最初の項目にMVPを挙げ、各リーグの選手を予想している。

ナ・リーグではドジャースの大谷翔平投手が予想されており、開幕からは3シーズンぶりの二刀流稼働となる31歳が大本命として選出。

記事内では「オオタニは過去3年連続、過去5シーズンでは4度のMVPを獲得しており、圧倒的な最有力候補であるのは当然の結果だ」と言及。「オオタニは4年連続のMVP受賞に向けて順調な歩みを進めており、バリー・ボンズ（2001年～2004年）のMLB記録に並ぶことになる」と偉業達成に期待を寄せている。

一方のア・リーグではロイヤルズのボビー・ウィットJr.内野手が予想され、2022、24、25年に受賞したヤンキースのアーロン・ジャッジ外野手は選外となった。

記事内では「オールラウンドなスター選手であるウィットは、アーロン・ジャッジの驚異的な打撃成績のために、2024年のア・リーグMVPを逃した」と2シーズン前のMVP争いに言及。そのうえで「2025年に打率.295、出塁率.351、長打率.501、23本塁打、38盗塁を記録したウィットは、ジャッジをわずか1票差で抑え、ア・リーグMVPを獲得すると予想されている」とし、僅差でジャッジを上回るとした。

近年はナ・リーグが大谷、ア・リーグがジャッジと、両リーグのスターがMVPを独占する展開が続いている。2026年シーズンで飛躍を遂げ、この牙城を崩す選手が現れるのか注目が集まる。