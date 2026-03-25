中国・四川省の成都天府国際空港で高齢者の一行がエスカレーターを逆行する様子が撮影され、批判の声が上がっている。

中国メディアの新京報などが伝えたところによると、この様子が撮影されたのは今月23日。映像には、高齢の女性数人が上りエスカレーターを逆行する形で下っている様子が映っている。女性らは目前まで来ている下の階になかなか到着することができず、必死で下り続けている。

周囲には女性らの様子を眺める人やスマートフォンで撮影する人、いったん上の階に戻ってから下りエスカレーターで降りてくるように促す人の姿も確認できる。同空港の職員は取材に対し、「現場でスタッフがこのような行為を目撃した場合は、注意したり制止したりしている」と説明した。

中国のネットユーザーからは「何をしてんの？」「迷惑」「間違えてもそれを認めずに引き返しもしないなんて、怖すぎる」「新しいフィットネスかと思った」「エスカレーターをウオーキングマシーンにしている」「エスカレーターは初めてか？」「で、転んだら空港のせいにするんだろ？」といったコメントが寄せられている。

記事によると、同空港では過去にも利用客によるエスカレーターの逆行が発生しており、正しく利用している客の迷惑になる事態が起きていた。（翻訳・編集/北田）