タレントの若槻千夏（41）が、24日深夜放送のテレビ朝日「若槻千夏のうるさい心理テスト」（深夜2・36）に出演。お世話になった大物お笑いタレントの存在を明かした。

カプセルマシンから引いたお題に沿ったトークを基に心理学の観点から心の内を分析する「心理テストーク」。ゲストのM！LK・塩崎太智が引いたテーマは、「お世話になりまくった先輩」だった。

若槻は「バラエティーにここまで出させてもらったのは100％さんまさんかも」と鍛えてもらったお世話になった先輩として明石家さんまの名前を実名告白した。

さんまとは、MBS「痛快！明石家電視台」で共演。15〜20年ほど前の同番組は、大喜利番組だったため村上ショージ、中川家、くりぃむしちゅーといったメンバーに交じって大喜利に参加していた。

当時については「めっちゃ地獄だった。すっごい辛かった」と回想。「さんまさんが本当にせっかちな人だからシンキングタイムがめっちゃ短くて、どんどん回答権が回ってくる」と説明した。

さらに「東京と大阪ではさんまさんの顔が違う」と明かした。「東京だと『ええよ！ええよ！』みたいな感じだけど、大阪だと『いやそれはアカンで！』みたいな感じ。当時はめっちゃ嫌だったけど、その後のバラエティーが何も怖くなくなった」と感謝の言葉を口にして、この話題を締めた。