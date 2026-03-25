◇第98回全国選抜高校野球大会第7日 2回戦 智弁学園（奈良）2―1神村学園（鹿児島）（2026年3月25日 甲子園）

智弁学園（奈良）が神村学園（鹿児島）との延長10回の激闘を制し、5年ぶりの8強入りを果たした。

1点を追う8回1死三塁から逢坂悠誠（2年）の中犠飛で追いつき、無死一、二塁から始まる延長タイブレークの10回1死満塁から太田蓮（2年）の中犠飛で勝ち越した。

投げては、今秋ドラフト候補に挙がる最速149キロ左腕・杉本真滉（まひろ）投手（3年）が1失点完投。立ち上がりの初回に1失点したものの、2回以降は、140キロ台の直球にチェンジアップなどを交ぜ、無失点に抑えた。延長10回は1死二、三塁の一打逆転サヨナラのピンチを切り抜けた。

接戦をものにした小坂将商監督（48）は「接戦になるのは分かっていた。選手たちが粘り強く戦ってくれたおかげです。きょうは攻める気持ちで臨んでいたので、それをやり通してくれた選手らに感謝したいと思います」とナインを称えた。

杉本については「きょうは本来の調子ではなかったと思うんですけども、バッテリーでしっかり修正しながら投げてくれた。真っすぐが少し抜けていた部分と、ちょっと開きが早くなっていた部分があったので、そこを修正しながら杉本が投球してくれたと思います」と話した。

そして、準々決勝に向けて「甲子園で戦うことが1人1人の自信になると思う。2試合目を勝たせてもらって3試合目に臨めるので一生懸命にやりたいなと思います」と話し、「うちは粘り強さが取り柄。接戦で勝つというのは、それができたということで、選手らが成長しているということ」とナインの成長を口にしていた。