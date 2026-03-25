角にロープがぐるぐる絡まったエゾシカ…少なくとも2頭　最善策は「春になると自然に抜け落ちる。近づかない」　北海道・厚岸町

北海道・厚岸（あっけし）町の中心部に22日、角に太いロープが何重にも絡まったエゾシカが現れた。

町によると、同様のシカが少なくとも2頭確認されているという。

ロープを外そうとすると暴れる可能性があるため、春に角が自然に抜け落ちるのを待つのが最善の策だという。

角にぐるぐる巻きに絡まる太いロープ

22日、北海道・厚岸町でカメラがとらえたのは、町の中心部に現れたエゾシカだ。

しかし、その姿には違和感がある。

立派に生えた角にぐるぐる巻きに絡まっていたのは、太いロープだった。

何重にも絡まり、簡単には外れそうにない。

草を食べる姿もどことなく頭が重そうだ。

なぜシカに、こんなにもロープが絡まってしまったのか。

町民は「みんなシカよけのネットを庭に張っている。そのネットに突っ込んで絡んだんじゃないかな」、「どうにかしないと。ロープを取ってやろうと思っているが全然ダメ」と話している。

春に角が抜け落ちるのを待つのが最善の策

住民たちも心配するシカの姿。

厚岸町によると、ロープが絡まったシカは、少なくとも2頭確認されているという。

また、ロープを外そうとすると暴れる可能性があるため、見かけても近づかないよう呼びかけている。

シカの角は春になると自然に抜け落ちるといい、このまま静かに見守ることが最善の策のようだ。

（「イット！」3月24日放送より）