タレント明石家さんま（70）が24日深夜放送のフジテレビ系「EXITV」に出演。最終回を迎えた同番組について言及した。

番組冒頭、歴代ゲストを振り返るEXITの背後に現れサプライズ登場し、2人を驚かせた。兼近大樹は「僕、今までお笑いの世界入って、いろんなドッキリ受けてきましたけど、今日が一番ビックリした」と語った。

さんまは「今日はゲストなしやと思ってたんや」と聞くと、りんたろー。は「そうですね。2人でトークなんだって思ったら…とんでもない」とさんまの登場に笑った。

りんたろー。はさらに「僕は来てほしかった人で、さんまさんと木村（拓哉）さんの名前を挙げようかと思ったんです」と告白。さんまは「言えよ、木村も呼んだろか」と語り、りんたろー。は「それはそれでね、ちょっと待って」と慌てた。

さんまは「終わるのか」と5年半続いた番組をねぎらい、「お前らだけじゃないからな、フジテレビの場合」と語った。りんたろー。は「全部言ってくださるじゃないですか」と笑った。

さんまは「フジテレビに成り代わり、『仕方がないんです』」と頭を下げて笑わせた。