「きれいめコーデ派」の40・50代へ！【ZARA】穿くだけでサマ見え「上品パンツ」

新しい出会いが多くなる春は、きれいめコーデで好印象を狙いたい。そんなミドル世代におすすめしたいのが、穿くだけでサマ見えが期待できるパンツ。この春【ZARA（ザラ）】からは、オンにもオフにも使いやすい「上品パンツ」が登場。きちんと感を備えたアイテムをご紹介します。

きちんと感とリラックス感を両立したキュロット

【ZARA】「ベルト キュロットパンツ」\6,290（税込）

フロントにタックの入ったデザインが特徴で、サマ見えが期待できるキュロットパンツ。レッグラインを拾いにくいのも嬉しいポイントです。太めのベルトでメリハリをつけやすく、ウエストまわりがすっきり見えそう。かっちりとしたシャツやブラウスを合わせて、きれいめに着こなすのがおすすめです。

コーデに抜け感を与えるワイドパンツ

【ZARA】「ボタンディテールパラッツォパンツ」\6,590（税込）

上品に輝くボタンがアクセントの、たっぷりとボリュームのあるワイドレッグのパンツ。落ち感のある素材とスカートのように見える美シルエットで、きれい見えが叶うかも。ハイウエストなので、トップスをインすればスタイルアップが期待できます。トレンドのボウタイブラウスなど、女性らしいデザインのトップスを合わせてみて。

※すべての商品情報・画像はZARA出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Emika.M