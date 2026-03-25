東海地方は、今日25日(水)午後は、広く雨が降るでしょう。桜(ソメイヨシノ)の開花を促す雨になる見込みです。この先、お花見日和はいつになるのか、お伝えします。

今日25日(水) 桜には恵みの雨に

今日25日(水)は、低気圧が南の海上を発達しながら東へ進む見込みです。東海地方は、すでに湿った空気が入っているため、所々で雨が降っています。午後は、広い範囲で雨が降るでしょう。夜にかけて、雨が降り続く所が多い見込みです。発達した雨雲は海上が主体ですが、一部が、三重県南部にかかるでしょう。今回も雨量はそれほど多くありませんが、桜のつぼみには、恵みの雨となりそうです。

最高気温は、雨が降り始める前に観測する所が多く、午後は10℃から12℃くらいで経過する所が多くなる見込みです。雨で空気がひんやりするため、暖かくしてお過ごしください。

明日26日(木) 雨は朝まで 雨上がりの花粉の大量飛散に注意

明日26日(木)は、低気圧に伴うまとまった雨雲は東海地方から遠ざかりますが、日中も、気圧の谷や湿った空気の影響が残る見込みです。東海地方は、朝まで雨の降る所があるでしょう。日中は、所々で晴れ間はあるものの、雲が多くすっきりしない天気となりそうです。午後は、愛知県東部や静岡県山間部、岐阜県山間部では、にわか雨に注意してください。

最高気温は、17℃前後で、今日25日より上がりますが、日差しが少ない地域では、昼間も上着があるとよいでしょう。

雨上がりの花粉の大量飛散に注意が必要です。花粉は、多くの所で「非常に多い」飛散となる見込みです。帰宅後の花粉対策として、うがいをしたり、洗顔をして花粉を落とすとよいでしょう。髪の毛にも花粉が付着するので、しっかりとシャンプーをするのも効果的です。

お花見いつがいい? この先の天気や気温

27日(金)は、本州付近は高気圧に覆われるため、広く晴れるでしょう。静岡県は、気圧の谷や湿った空気の影響が続くため、午前中は雲が多くなりますが、午後は、晴れ間が戻る所もある見込みです。

28日(土)から29日(日)も、多少雲の広がる時間はありますが、高気圧圏内で、大体晴れるでしょう。雨の心配はほとんどない見込みです。

今週末にかけては、お花見日和となる所が多いでしょう。満開を迎えた桜とともに、春の景色が楽しめそうです。



30日(月)から31日(火)は、低気圧や前線が本州付近を通過するため、広く雨が降るでしょう。雨の降る時間も長く、お花見には、あいにくの天気となりそうです。



4月1日(水)は、晴れ間が戻り、日中は、桜を見ながらのんびりお散歩もよいかもしれません。ただ、天気は下り坂で、夜は雲が多くなり、雨の降る所がある見込みです。



最低気温、最高気温はともに平年より高めで、雨の日も、寒さはなさそうです。お花見の際は、花粉症対策を万全にしてお出かけください。

桜の満開日とは

桜の満開日とは、標本木で80%以上のつぼみが開いた状態となった最初の日をいいます。(同時に咲いている状態である必要はありません。)



観測の対象は多くの地域でソメイヨシノです。ただ、ソメイヨシノが生育できない地域である沖縄県から名瀬にかけてはヒカンザクラ、北海道地方の一部ではエゾヤマザクラが観測されています。