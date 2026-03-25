Hangzhou Dangbei Network Technology(Dangbei)は、Dangbei製品を最大35％ OFFで購入できる「春のセールキャンペーン」を、3月26日から4月6日までAmazonと楽天市場で実施する。期間中は最大300型を投写できる4Kレーザープロジェクター「Dangbei MP1 Max」の場合、通常価格293,000円から35％ OFFの189,801円で購入できる。

「引っ越しや在宅時間の増加など、新生活が始まる春を機に、高画質・洗練されたデザイン・使い勝手の良さ・手の届きやすい価格で評価を得ているDangbei製品をお試しいただけるチャンス」だという。

期間中は、4Kレーザー光源を採用したフラッグシップモデル「Dangbei DBOX02 Pro」は24％ OFFの136,901円、床から天井まで自在に投写できるコンパクトモデル「Dangbei N2 mini」は22％ OFFの23,991円、バッテリー内蔵型の「Dangbei Freedo」は26％ OFFの55,901円、レーザー光源採用の「Dangbei Atom」は15％ OFFの89,900円で販売する。

※セール開催・内容・価格等は、予告なく変更となる場合があります。正確な情報は、販売ページでご確認ください